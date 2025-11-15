PC Điện Biên: Trao "kỹ năng sinh tồn" ngay tại bản làng để bảo vệ mạch điện quốc gia.

Mặc dù ánh sáng đã được đưa đến mọi nhà, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA) vẫn diễn ra dai dẳng. Từ việc đốt nương làm rẫy, trồng cây cao sát đường dây, đến xây dựng công trình quá gần, những hành vi tưởng chừng vô hại này lại là nguy cơ trực tiếp gây tai nạn nghiêm trọng, thậm chí cướp đi sinh mạng của người dân và tiềm ẩn sự cố mất điện trên diện rộng.

Nhận thấy rằng an toàn không thể chỉ là khẩu hiệu, PC Điện Biên, mà tiên phong là Xí nghiệp lưới điện cao thế, đã xác định một chiến lược mới: thúc đẩy hành động bằng cảm xúc và sự thấu hiểu.

Để phá vỡ rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, PC Điện Biên đã thực hiện chiến lược "nằm vùng" theo tinh thần "3 cùng" (cùng ăn – cùng ở – cùng làm) với người dân, chủ động tiếp cận sâu sát tại các điểm nóng.

Cán bộ PC Điện Biên tuyên truyền bằng tiếng dân tộc H’Mông giúp người dân ý thức rõ ràng về an toàn điện. Ảnh: Thu Huyền

Theo Kế hoạch tuyên truyền số 94/XNCTĐB-TH (25/02/2025), các địa bàn trọng điểm như xã Tuần Giáo, Chiềng Sinh, Nà Tấu, Phường Mường Thanh... đã trở thành nơi tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung đến từng hộ gia đình.

Chạm đến cảm xúc bằng hình ảnh thực tế: Điểm nhấn của chiến dịch là việc trình chiếu Video và Slide về các vụ tai nạn điện nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh. Phương pháp này đã tạo ra một cú hích cảm xúc mạnh mẽ, chuyển hóa nhận thức từ lý thuyết sang hành động cụ thể, thay vì chỉ là những con số và quy định khô khan.

Xóa bỏ rào cản ngôn ngữ: Với đặc thù đa dân tộc tại Điện Biên, thông điệp an toàn được phát sóng thường xuyên bằng loa phóng thanh (xe lưu động và hệ thống loa xã) với ba ngôn ngữ: Phổ thông, tiếng dân tộc H’Mông và tiếng dân tộc Thái. Sự đầu tư này đã giúp thông điệp bảo vệ HLATLĐCA và phòng ngừa tai nạn thấm sâu vào tiềm thức cộng đồng.

Trao kỹ năng sinh tồn: An toàn không chỉ là cảnh báo, mà còn là kỹ năng. Trong các buổi tập huấn, cán bộ Đội Quản lý Điện lực đã hướng dẫn người dân kỹ thuật hồi sinh tổng hợp (CPR) trên hình nhân điện tử và kỹ năng sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ bản. Đây được cộng đồng ghi nhận là những "kỹ năng sống" cần thiết.

Đội ngũ kỹ thuật PC Điện Biên thành những chuyên gia truyền thông, những người thầy về an toàn ngay tại bản làng. Ảnh: Thu Huyền





Sự thành công của chiến dịch được minh chứng rõ nhất qua những thay đổi trong hành động của người dân.

Ông Lò Văn Khoa (xã Nà Tấu), một hộ dân từng trồng cây sát hành lang lưới điện, đã chia sẻ mộc mạc: "Trước đây, tôi cứ nghĩ trồng cây trên đất nhà mình thì không sao, cũng không biết rõ khoảng cách an toàn. Các cán bộ điện lực về đây chiếu phim tai nạn, rồi giải thích cặn kẽ bằng cả tiếng Thái nữa, tôi mới thấy sợ thật. Nghe xong, tôi bảo các con thuê người chặt ngay những cây keo gần đường dây. An toàn cho mình, cho cả bản, không thể chủ quan được nữa."

Song song với việc nâng cao ý thức, PC Điện Biên cũng phổ biến rõ ràng Nghị định 17/2022/NĐ-CP và mức xử phạt hành chính đối với vi phạm HLATLĐCA (có thể lên đến hàng chục triệu đồng kèm buộc tháo dỡ). Điều này giúp người dân ý thức rõ ràng về hậu quả pháp lý và tài chính nếu tiếp tục vi phạm.

PC Điện Biên tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, sử dụng điện hiệu quả, giảm thiểu tai nạn điện trong môi trường học đường. Ảnh: Thu Huyền





Để kiến thức không bị lãng quên, PC Điện Biên còn tổ chức các cuộc thi tương tác như thi vẽ tranh và trả lời nhanh về công tác bảo vệ HLATLĐCA. Việc này không chỉ khuyến khích năng khiếu mà còn giúp thế hệ trẻ ghi nhớ thông điệp an toàn một cách tự nhiên.

Ngoài ra, chiến dịch còn lồng ghép tuyên truyền tiết kiệm điện, quảng bá dịch vụ khách hàng (CSKH), thanh toán không tiền mặt và Dịch vụ công Quốc gia, tạo điều kiện cho người dân sử dụng điện hợp lý và tiện lợi hơn.

Công tác tuyên truyền của PC Điện Biên không chỉ là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà là một hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Đơn vị đã thành công trong việc biến đội ngũ kỹ thuật thành những chuyên gia truyền thông, những người thầy về an toàn ngay tại bản làng.

Khi truyền thông bằng sự thấu hiểu ngôn ngữ và văn hóa địa phương, thông điệp sẽ chạm đến trái tim và thúc đẩy hành động một cách mạnh mẽ nhất. An toàn và tiết kiệm điện đã không còn là trách nhiệm riêng của ngành Điện, mà đang dần trở thành văn hóa sống của mỗi người dân Điện Biên.