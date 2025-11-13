Điện Biên: Khơi dậy nội lực, chìa khóa mở đường thoát nghèo

Nguồn lực lớn, khát vọng lớn

Trao đổi với phóng viên, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Điện Biên được Trung ương giao trên 2.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Đây không chỉ là con số, mà là nguồn lực quan trọng giúp tỉnh đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid 19, thiên tai, tỉnh Điện Biên vẫn kiên định mục tiêu giảm nghèo với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của doanh nghiệp và người dân đã giúp các chương trình giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn miền núi.

Mô hình trồng, sản xuất các sản phẩm từ cây mắc ca đang đem lại thu nhập cao cho người dân các xã của huyện Tuần Giáo (cũ). Ảnh Vinh Duy.

Là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, với hơn 80% dân số là người dân tộc thiểu số. Điện Biên xác định giảm nghèo không thể dựa vào trợ cấp, mà phải bắt đầu từ đổi mới tư duy làm kinh tế. Vì vậy, tỉnh đã linh hoạt triển khai nhiều mô hình sinh kế phù hợp với từng vùng, từng nhóm dân cư.

Theo ông Lê Xuân CảnhToàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Điện Biên thì trong những năm qua, tỉnh đã xây dựng và nhân rộng hơn 200 mô hình, dự án giảm nghèo. Từ trồng mắc ca, cà phê, dứa đến chăn nuôi trâu, bò sinh sản, chăn nuôi gia súc... Cùng với các mô hình, mỗi năm, hơn 8.000 lao động được đào tạo nghề, hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt và phương tiện sản xuất. Những hỗ trợ thiết thực ấy đã giúp nhiều gia đình có cơ hội tự tạo sinh kế, phát triển kinh tế hộ, vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên, cho biết: “Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 đã mang lại nhiều kết quả rõ nét. Tỉnh đã giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân. Toàn tỉnh đã hỗ trợ 964 hộ chuyển đổi nghề, và hơn 29.000 hộ được tiếp cận nước sinh hoạt tập trung… Ở Dự án 2, “Quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết”, UBND tỉnh đã bố trí hơn 140 tỷ đồng để ổn định cuộc sống cho 430 hộ dân, giúp bà con yên tâm bám đất, bám bản. Đặc biệt, Dự án 3, “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị” đã tạo bước chuyển mạnh mẽ: gần 300ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất được trồng mới; hơn 110 dự án liên kết sản xuất và 338 dự án cộng đồng được triển khai, giúp hàng nghìn hộ dân gắn kết trong chuỗi giá trị bền vững – từ mắc ca, cà phê, dứa, quế đến chăn nuôi trâu, ngựa sinh sản.

Từ các nguồn vốn hỗ trợ hàng nghìn gia đình đã có nhà mới khang trang để ở. Tỉnh Điện Biên đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho người nghèo vào cuối tháng 8 năm 2025. Ảnh Vinh Duy.

Vốn vay chính sách, đòn bẩy cho khát vọng đổi đời

Song song với đầu tư sản xuất, các chương trình tín dụng chính sách xã hội cũng được triển khai mạnh mẽ. Hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nhiều mô hình “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “phụ nữ giúp nhau làm kinh tế” đã xuất hiện, góp phần lan tỏa tinh thần “tự lực, tự cường” trong cộng đồng.

Ở các bản làng xa trung tâm, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế đã trở thành nét đẹp. Những người từng nhận hỗ trợ nay quay lại hướng dẫn người khác, cùng nhau trồng trọt, chăn nuôi, cùng vượt qua khó khăn.

Cùng với nguồn lực từ Trung ương, tỉnh Điện Biên đặc biệt chú trọng phát huy nội lực của người dân. Tư duy “trông chờ, ỷ lại” dần được thay thế bằng tinh thần chủ động, sáng tạo. Nhiều địa phương đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, liên kết sản xuất hàng hóa, mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững.

Tại các xã Tuần Giáo, Na Sang, Pa Ham, phong trào trồng mắc ca, cà phê, dứa đang lan tỏa mạnh mẽ. Ở xã Quài Tở, mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng đã mang đến sinh kế mới. Bà Lò Thị Lả, bản Pom Ban, xã Quài Tở chia sẻ: “Trước đây bà con chỉ quen trồng ngô, lúa nương, quanh năm thiếu ăn. Từ khi được hướng dẫn trồng sâm, trồng dược liệu, lại được hỗ trợ vốn và kỹ thuật, giờ nhà tôi có thêm thu nhập, cuộc sống khá hơn nhiều”.

Ở nhiều xã vùng sâu, vùng xa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Chính quyền cấp xã, nơi “gần dân, sát dân” đã chủ động rà soát, phân loại hộ nghèo. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ sát thực tế, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo an sinh. Mô hình chính quyền hai cấp năng động, gần dân đang phát huy hiệu quả, giúp các chương trình giảm nghèo đi đúng hướng và đến đúng người.

Các mô hình kinh tế được đem lại thu nhập cao được nhân rộng, giúp người dân tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Ảnh Vinh Duy.

Các dự án giảm nghèo cũng được lồng ghép với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế. Đặc biệt, tỉnh ưu tiên hỗ trợ các nhóm yếu thế: phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc ít người – những người dễ bị tổn thương nhất trong quá trình phát triển.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, lan tỏa phong trào “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Không chỉ là khẩu hiệu, phong trào đã trở thành hành động cụ thể, thu hút sự tham gia của toàn xã hội: từ cán bộ, đảng viên đến doanh nghiệp, người dân.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên đã giảm từ 34,9% năm 2021 xuống còn khoảng 19,3% vào tháng 9/2025.

Giảm nghèo ở Điện Biên hôm nay không còn là câu chuyện hỗ trợ đơn thuần, mà là hành trình khơi dậy nội lực, giúp người dân tự tin đứng vững, tự mình vươn lên. Mỗi mô hình sản xuất, mỗi ngôi nhà mới, mỗi nụ cười đều góp phần thắp sáng khát vọng ấm no nơi miền biên viễn.