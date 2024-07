Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, các địa phương trong tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn, cùng với các lực lượng chức năng, lực lượng Công an Sơn La đã và đang tích cực ra quân, triển khai công tác khắc phục, cứu nạn, cứu hộ.

Mưa lũ ở Sơn La gây thiệt hại nghiêm trọng

Tại huyện Mường La, mưa lũ làm 31 nhà dân ở xã Mường Bú bị ngập, đá lăn sập tường 01 nhà và làm bị thương 01 người; diện tích lúa, cây ăn quả bị ngập, vùi lấp khoảng hơn 20 ha. Các xã Nậm Giôn, Chiềng Lao, Mường Chùm… huyện Mường La cũng có nhiều nhà bị sạt lở taluy âm, sụt lún nền phải di dời. Đường vào khu sản xuất của các bản: Tà Sài, bản Lếch, Nà Cường, xã Chiềng Lao bị sạt lở, cuốn trôi nhiều đoạn. Đặc biệt, đường tỉnh 106 đoạn qua bản Nà Cường, xã Chiềng Lao bị sạt lở ô tô không đi được. Tuyến đường liên xã Mường Chùm - Chiềng Sung cũng bị sạt lún, giao thông qua lại khó khăn. Tính đến trưa 24/7, ước thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Mường La khoảng hơn 1,8 tỷ đồng.



Cùng với các lực lượng chức năng khác, lực lượng Công an huyện Mường La đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ nhân dân trong mưa lũ. Theo người dân chia sẻ, lực lượng Công an huyện Mường La đã bơi ra dòng lũ, quăng phao, cứu thành công 5 người dân tại xã Mường Bú đi bắt dế mèn bị lũ cuốn, mắc kẹt hơn ba tiếng đồng hồ.

Lực lượng Công an Sơn La cứu người trong mưa lũ. Ảnh: Thiên Hiếu

Cùng các đồng đội lao mình vào dòng nước lũ cứu người dân trong bản, Đại úy Lò Văn Chiến, Phó trưởng Công an xã Mường Bú (huyện Mường La) chia sẻ: Được sự phân công, chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, anh em Công an xã chúng tôi đã triển khai việc tuần tra, kiểm soát, ứng trực 100% quân số trong đêm 23 và ngày 24/7. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin có sự việc 5 người dân mắc kẹt, tôi với đồng đội đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu người dân. "Quả thực đến bây giờ tôi vẫn chưa hết hồi hộp, tôi nghĩ rằng bất kỳ chiến sỹ Công an nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm như anh em tôi mà thôi" – Đại úy Chiến bộc bạch.

Ông Cà Văn Nò (SN1958 trú tại Bản Giàn, Mường Bú, Mường La) là một trong số 5 người được lực lượng Công an huyện Mường La cứu. Bật khóc trước nghĩa cử nhân văn trên, ông Nò nói: "Tôi với mấy người trong nhóm đi bắt dế thì bị mắc kẹt giữa dòng lũ, chỉ biết bám lấy mấy cái cây bụi. May mắn là được lực lượng Công an hỗ trợ, giúp đỡ nên đã được lên bờ an toàn. Tôi và gia đình cảm ơn các anh nhiều lắm".

Đại úy Lò Văn Chiến, Phó trưởng Công an xã Mường Bú, Công an huyện Mường La (bên trái) lao vào nước lũ để cứu người dân. Ảnh: Thiên Hiếu

Huy động tối đa lực lượng cứu hộ, cứu nạn trong mưa lũ ở Sơn La

Thượng tá Lê Mùi, Trưởng Công an huyện Mường La cho biết: Lãnh đạo Công an huyện đã yêu cầu trực 100% quân số, đồng thời huy động tối đa lực lượng, hỗ trợ nhân dân tại các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và sẽ tiếp tục có mặt trên khắp các địa bàn để hỗ trợ nhân dân trong vùng ngập lụt.

Còn tại Thành phố Sơn La, tuy nước lũ đã rút, nhưng những hình ảnh mưa lũ đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24/7 đến bây giờ vẫn không thể nào quên đối với bà Phạm Thị Miền (60 tuổi, trú tại tổ 1 phường Quyết Thắng, TP Sơn La). Sống một mình, nước lũ dâng cao ập tới khiến bà không kịp trở tay, nhưng may mắn được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ kịp thời đã không ảnh hưởng tới tính mạng. Bà Miền cho biết: "Sống một mình và được lực lượng Công an hỗ trợ trong cơn mưa lũ tôi vô cùng xúc động, tôi sống một mình nhưng không hề cô đơn".

Nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sơn La ngập trong nước lũ .Ảnh: Thiên Hiếu

Thống kê trong toàn tỉnh Sơn La, đến chiều 24/7, mưa lũ đã làm 09 người thiệt mạng và mất tích, 1 người bị thương. Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập, nhiều bản bị cô lập không tiếp cận được. Các thiệt hại về tài sản, hoa màu vẫn chưa thể thống kê hết do một số địa phương vẫn có mưa, đường sạt lở, giao thông ách tắc chưa thể tiếp cận. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Sơn La và các địa phương hiện đang khẩn trương chỉ đạo, hỗ trợ nhân dân khắc phục các thiệt hại; nhất là tiếp cận hiện trường tìm kiếm người mất tích và triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

