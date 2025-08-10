Nước lá tía tô tốt cho sức khỏe và sắc đẹp nhưng không nên lạm dụng?

Nước lá tía tô có tính ấm, có khả năng làm tăng nhiệt trong cơ thể, giúp làm ấm và kích thích tuần hoàn máu. Tuy nhiên, chính đặc tính này cũng khiến lá tía tô không phù hợp với những người đang gặp các vấn đề liên quan đến "nóng trong", bao gồm các triệu chứng như nổi mụn nhọt, mẩn ngứa, đau họng, táo bón,....

Nhiệt lượng dư thừa tích tụ trong cơ thể sẽ không được giải phóng mà còn bị tăng thêm, dẫn đến các triệu chứng khó chịu trở nên trầm trọng và kéo dài hơn. Ví dụ: Mụn nhọt có thể lan rộng và sưng tấy hơn, mẩn ngứa có thể trở nên dữ dội hơn, đau họng có thể kéo dài và gây khó khăn khi nuốt, táo bón có thể trở nên nghiêm trọng hơn do cơ thể bị mất nước thêm.

Ảnh minh họa.

Theo báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Lương y Trần Đăng Tài - Phó Chủ tịch Hội Đông y Thị xã Thái Hoà (cũ) - Nghệ An cho biết, tía tô còn gọi là tử tô, tô diệp, tử tô tử, tô ngạnh. Tên khoa học Perilla ocymoi, thuộc họ hoa môi (Labiatae). Tía tô được trồng ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam người dân dùng tía tô như một loại gia vị và làm thuốc.

Theo tài liệu, tía tô có vị cay, tính ôn, vào hai kinh phế và tỳ. Có tác dụng phát tán phong hàn, lý khí khoan hung, giải uất, hóa đờm.

Cành tía tô (tô ngạnh) có tác dụng an thai. Quả tía tô (Tử tô tử) có tác dụng chữa ho, trừ đờm, hen suyễn, tê thấp. Liều dùng hàng này: Lá và hạt ngày uống 5 - 15g, cành ngày uống 15 - 30g dưới dạng thuốc sắc. Ngoài ra ở Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản dùng dầu hạt tía tô trong kỹ nghệ vecni, kỹ nghệ vẽ trên đồ sứ, thực phẩm.

Nước lá tía tô tốt cho sức khoẻ nhưng không nên lạm dụng.

Nhiều người có thói quen chỉ uống nước đun từ lá tía tô thay nước trắng hàng ngày để nâng cao sức khoẻ.

Dưới góc nhìn của y học cổ truyền, thì không nên dùng tía tô thường xuyên, trong thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách, có thể vô tình tạo ra những tác hại khôn lường, chưa kể một số người không nên dùng lá tía tô.

Bên cạnh những tác dụng có lợi của lá tía tô một số những trường hợp sau đây không nên uống tía tô dài ngày và những lưu ý khi dùng tía tô để uống.

Người bị cao huyết áp: Đối với những người đang phải kiểm soát bệnh cao huyết áp, việc duy trì huyết áp ổn định là vô cùng quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, đau tim và suy thận.

Do đó, việc sử dụng nước tía tô, đặc biệt là dưới dạng nước ép hoặc trà đậm đặc, có thể gây cản trở cho việc kiểm soát huyết áp và làm tăng nguy cơ gặp phải các biến chứng sức khỏe.

Nếu bạn bị cao huyết áp và quan tâm đến việc sử dụng nước lá tía tô, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước.

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Mặc dù nước lá tía tô được biết đến với nhiều lợi ích sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch nhưng phụ nữ mang thai và cho con bú cần thận trọng khi sử dụng.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất trong tía tô có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố và thậm chí gây co bóp tử cung. Những tác động này, mặc dù có thể không đáng kể ở người bình thường, có thể gây ra những rủi ro tiềm ẩn cho sự phát triển của thai nhi hoặc sức khỏe của trẻ bú mẹ.

Do đó, để đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé, việc tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng nước lá tía tô hoặc bất kỳ loại thảo dược nào khác trong thời kỳ mang thai và cho con bú là vô cùng quan trọng.

Người bị tiểu đường: Nước lá tía tô có thể có tác động đến lượng đường trong máu, có khả năng làm tăng mức đường huyết. Đối với những người đang kiểm soát bệnh tiểu đường, việc duy trì mức đường huyết ổn định là rất quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Không phải ai cũng có thể uống nước lá tía tô. Ảnh: Internet.

Do đó, việc sử dụng nước lá tía tô có thể gây trở ngại cho việc kiểm soát đường huyết và làm phức tạp thêm việc quản lý bệnh tiểu đường.

Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng: Nước lá tía tô chứa các hợp chất có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết axit dịch vị. Axit dư thừa có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày đã bị viêm loét, gây ra các triệu chứng như đau bụng, ợ chua, buồn nôn và thậm chí là chảy máu dạ dày.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, việc sử dụng tía tô có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm loét và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Người bị rối loạn tiêu hóa: Các hợp chất có trong nước lá tía tô, mặc dù có thể kích thích tiêu hóa ở một số người, nhưng cũng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và ruột ở những người khác, đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Sự kích ứng này có thể dẫn đến sản xuất quá mức khí trong đường tiêu hóa, gây ra cảm giác đầy hơi và chướng bụng. Ngoài ra, một số thành phần trong nước lá tía tô có thể làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, dẫn đến cảm giác khó tiêu và đầy bụng sau khi ăn.



