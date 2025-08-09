Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và tôn giáo
09/08/2025 11:12 GMT +7
Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức giúp tăng cường hiệu quả công việc và phục vụ người dân tốt hơn.
Sơn La thực hiện tốt công tác dân tộc
Mới đây, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Kiểm định (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh) cùng Phòng PA05 - Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Chuyển đổi số và An toàn, an ninh mạng dành cho đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị.
Tại buổi tập huấn, các giảng viên đã chia sẻ nhiều nội dung trọng tâm và sát với thực tiễn, bao gồm: Hướng dẫn một số nguyên tắc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (AI Chatbot) trong xử lý công việc hành chính; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý chuyên môn; Nhận thức và kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin, an ninh mạng trong môi trường số.
Đặc biệt, chương trình có phần thực hành trên máy tính và điện thoại thông minh, giúp cán bộ trực tiếp trải nghiệm các công cụ số, xử lý tình huống thực tế và giải đáp thắc mắc khi triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số trong công việc hàng ngày.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn
Viết Hưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn Lan nhấn mạnh: Chuyển đổi số không chỉ
là trách nhiệm của cơ quan chuyên môn mà là công việc thường xuyên, liên tục và
đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của toàn thể cán bộ, công chức. Mỗi người làm tốt
vai trò của mình sẽ tạo nên sự chuyển mình thực chất trong toàn hệ thống."
Việc tổ chức tập huấn lần này không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn hướng tới nâng cao năng lực thực hành, giúp đội ngũ cán bộ tiếp cận và ứng dụng hiệu quả các công nghệ số, đặc biệt là AI, quản trị và phân tích dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin nhằm tối ưu hóa quy trình công việc và cải thiện chất lượng dịch vụ công trực tuyến.
Thông qua hội nghị, Sở Dân tộc và Tôn giáo kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng công tác hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong thời đại số.
Lễ hội Hoa ban - Nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng dân tộc Sơn La
Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La (Sơn La) diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/3) với các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc. Lễ hội đã thu hút hàng nghìn nhân dân và du khách đến hòa mình, trải nghiệm những phần thi và không gian văn hóa đầy hấp dẫn.
Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc Sơn La
Chiều nay 17/11, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã dự Ngày hội đại đoàn kết bản Cang Mường, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Đồng bào các dân tộc Sơn La ổn định đời sống, phát triển sản xuất
Thực hiện các chương trình mục tiêu, chính sách dân tộc, những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã đưa ra nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả chương trình. Qua đó, đời sống của người dân tộc thiểu số trên địa bàn không ngừng được cải thiện, nâng lên.
Các dân tộc Sơn La chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh sơn la lần thứ IV, năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 16-17/11/2024 với chủ đề: "Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập, chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững".