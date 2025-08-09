Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và tôn giáo

Sơn La thực hiện tốt công tác dân tộc

Mới đây, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Kiểm định (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh) cùng Phòng PA05 - Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Chuyển đổi số và An toàn, an ninh mạng dành cho đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị.

Tại buổi tập huấn, các giảng viên đã chia sẻ nhiều nội dung trọng tâm và sát với thực tiễn, bao gồm: Hướng dẫn một số nguyên tắc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (AI Chatbot) trong xử lý công việc hành chính; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý chuyên môn; Nhận thức và kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin, an ninh mạng trong môi trường số.

Hội nghị tập huấn Chuyển đổi số và An toàn, an ninh mạng dành cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và tôn giáo. Ảnh: Nguyễn Ly

Đặc biệt, chương trình có phần thực hành trên máy tính và điện thoại thông minh, giúp cán bộ trực tiếp trải nghiệm các công cụ số, xử lý tình huống thực tế và giải đáp thắc mắc khi triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số trong công việc hàng ngày.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn Lan nhấn mạnh: Chuyển đổi số không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chuyên môn mà là công việc thường xuyên, liên tục và đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của toàn thể cán bộ, công chức. Mỗi người làm tốt vai trò của mình sẽ tạo nên sự chuyển mình thực chất trong toàn hệ thống."



Việc tổ chức tập huấn lần này không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn hướng tới nâng cao năng lực thực hành, giúp đội ngũ cán bộ tiếp cận và ứng dụng hiệu quả các công nghệ số, đặc biệt là AI, quản trị và phân tích dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin nhằm tối ưu hóa quy trình công việc và cải thiện chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Thông qua hội nghị, Sở Dân tộc và Tôn giáo kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng công tác hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong thời đại số.