Sơn La: Phát triển sản phẩm OCOP, khơi dậy tiềm năng địa phương

Phát huy lợi thế của địa phương phát triển sản phẩm OCOP

Dưới chân đèo Pha Đin huyền thoại, các thành viên của HTX Ong Phổng Lái, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La đã cùng nhau liên kết, khai thác điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong lấy mật, xây dựng và giữ vững tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh, mang lại thu nhập cao.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật, nhận thấy những tiềm năng từ nghề này, năm 2018, ông Nguyễn Văn Thành, bản Kiến Xương, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La đã vận động các hộ nuôi ong trong xã liên kết thành lập HTX Ong Phổng Lái.

HTX hiện có hơn 10 thành viên với trên 2.000 đàn ong, chủ yếu là giống ong Ý và ong nội; năng suất bình quân đạt 30kg mật/đàn/năm. Với hình thức nuôi tự nhiên, thu hoạch và bảo quản đúng quy trình, sản lượng và chất lượng mật ong ngày càng được nâng lên.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc HTX Ong Phổng Lái, thông tin: Năm 2019, sản phẩm mật ong và phấn ong của HTX được Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Sơn La cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Trung tâm Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản vùng 1 (Bộ NN&PTNT) cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Mô hình nuôi ong lấy mật của HTX Ong Phổng Lái, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Chú trọng chất lượng sản phẩm, HTX đã tạo điều kiện, hỗ trợ các thành viên tham gia các lớp tập huấn do tỉnh, huyện tổ chức về phương pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn ong; kỹ thuật thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm mật ong; tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi ong ở các địa phương khác.

Điểm đặc biệt là các thành viên HTX áp dụng phương pháp nuôi ong theo thùng kế, phương pháp này có nhiều ưu điểm vượt trội so với nuôi ong ở thùng đơn truyền thống. Bởi nuôi theo thùng kế, đàn ong lớn nhanh; ong chúa có sức khỏe, tính tụ đàn cao, không nhiễm bệnh ấu trùng và ve ký sinh, nên năng suất mật cao; hàm lượng thủy phần dưới 20%, không có lẫn xác ấu trùng. Khi thu hoạch mật, người nuôi chỉ cần lấy các cầu ở tầng kế ra, không làm ảnh hưởng đến hoạt động đẻ trứng của ong chúa và nuôi dưỡng ấu trùng của ong thợ ở tầng trệt.

Trung bình một năm, HTX thu hoạch 60 tấn mật, sản phẩm mật ong của HTX chủ yếu được thương lái thu mua; trừ chi phí, tổng thu nhập của HTX đạt hơn 1,5 tỷ đồng/năm. Sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi tại các cửa hàng bán lẻ ở Hà Nội, Hải Phòng và nhiều địa phương khác.



Sản phẩm mật ong của HTX Ong Phổng Lái, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Ảnh: Văn Ngọc

Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp từ phát triển sản phẩm OCOP

Hiện nay, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La có 5 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao, gồm: Trà Ô long Thu Đan, Chè Trọng Nguyên, Mật ong Phổng Lái, Coffee Arabica Minh Trí và Điểm du lịch Pha Đin Top. Đây đều là những sản phẩm khẳng định được thương hiệu, vị thế trên thị trường, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

Ông Dương Gia Định, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La cho biết: Từ nay đến năm 2030, xã phấn đấu có 7 sản phẩm OCOP, tập trung vào các nhóm sản phẩm như thực phẩm, dược liệu và du lịch cộng đồng.

Sản phẩm OCOP đem lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân trên địa bàn xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Xã đang tập trung nâng cao năng lực cho các chủ thể kinh tế thông qua việc tập huấn, đào tạo về quản trị sản xuất, kỹ năng bán hàng và ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hỗ trợ xây dựng thêm sản phẩm đạt chuẩn OCOP mới gắn với thế mạnh bản địa, phát triển thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đóng gói, bao bì sản phẩm.

Xã Bình Thuận có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển sản phẩm OCOP. Ảnh Văn Ngọc

Bên cạnh đó, xã khuyến khích các doanh nghiệp, HTX đẩy mạnh liên kết sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị nông sản an toàn nhằm tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của tỉnh hỗ trợ các chủ thể tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP thông qua các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh; đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ và quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng trên cả nước.