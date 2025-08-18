Nông thôn Tây Bắc: Xã Lê Lợi phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4,6%/năm

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lê Lợi lần thứ I

Sáng nay (18/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lê Lợi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra với sự tham dự của 165 đại biểu chính thức, đại diện cho 575 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Nhiệm kỳ vừa qua (2020-2025), dù gặp không ít khó khăn, từ thiên tai đến dịch bệnh, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lê Lợi đã đồng lòng, dốc sức thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lê Lợi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Kinh tế xã Lê Lợi có những bước tiến đáng kể. Bà con dân bản đã biết cách khai thác tiềm năng đất đai để trồng lúa, ngô, chè, cây ăn quả, dược liệu... Đặc biệt, những mô hình kinh tế hộ, hợp tác xã đã hình thành, giúp tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm chỉ còn 27,69%. Một con số ấn tượng là tỷ lệ người dân trong xã tham gia bảo hiểm y tế lên tới 92%.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Lê Lợi cũng có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều đảng viên trẻ, nhiệt huyết đã được kết nạp, nâng tổng số đảng viên toàn xã lên 575 người. Chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng được nâng cao rõ rệt, mọi công việc đều được thực hiện nghiêm túc, minh bạch.

Quyết tâm xây dựng xã Lê Lợi ngày càng phát triển

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất mục tiêu chung, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng nông thôn mới; giữ vững quốc phòng - an ninh để người dân an tâm làm ăn, sinh sống; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa xã Lê Lợi ngày càng phát triển

Bà Lê Thị Hường, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới như: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,6%/năm; phấn đấu 88% trường đạt chuẩn quốc gia; trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trên tổng số đảng viên trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Lê Thị Hường, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Đảng bộ xã Lê Lợi cần tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra. Ông Nguyễn Văn Ninh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin rằng với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Lê Lợi sẽ sớm trở thành xã phát triển khá ở Lai Châu nói riêng, ở vùng nông thôn Tây Bắc nói chung.