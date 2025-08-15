Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2025 với chủ đề tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển xanh và bền vững.



Chiều ngày 15/8, Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Tuấn Hùng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ trong bối cảnh cả nước đang tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tinh gọn bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đại hội không chỉ tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được mà còn đề ra những định hướng, giải pháp đột phá cho giai đoạn tới.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chiều ngày 15/8. Ảnh: Tuấn Hùng

Những kết quả nổi bật

Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Những thành tựu này là nền tảng vững chắc để Đảng bộ tiếp tục phát triển và hoàn thành tốt các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Một trong những điểm sáng là việc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuẩn bị đầy đủ và nghiêm túc các điều kiện cho Đại hội đại biểu lần thứ nhất. Những kết quả này cho thấy sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu dù mới được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/03/2025, nhưng đã nhanh chóng thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Những thành tựu này là minh chứng cho sự đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc việc kiện toàn tổ chức bộ máy. Trong thời gian ngắn, đã hợp nhất, sáp nhập nhiều tổ chức đảng để tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát được ban hành kịp thời, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đặc biệt, Đảng bộ đã chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội của 36/36 chi, đảng bộ cơ sở, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chiều ngày 15/8. Ảnh: Tuấn Hùng

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Một số kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2025: Thu ngân sách đạt 1.167,7 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước; Sản xuất công nghiệp ước đạt 2.973,6 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 5.262,3 tỷ đồng, tăng 16,3%; tổng doanh thu du lịch đạt hơn 719 tỷ đồng, tăng 11%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,52 triệu USD, tăng 150,2%. Các chỉ tiêu này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững của nền kinh tế tỉnh.

Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ luôn chú trọng công tác an sinh xã hội. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa được đẩy mạnh, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho sự phát triển.



Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã vạch ra một lộ trình phát triển đầy tham vọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ. Với mục tiêu xây dựng tỉnh Lai Châu "phát triển xanh, nhanh và bền vững", các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá đã được xác định rõ ràng, làm tiền đề cho một giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: Tuấn Hùng

Đảng bộ xác định tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng trong mọi mặt đời sống xã hội; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; Tăng cường củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đảng bộ đã đưa ra các giải pháp cụ thể và mang tính đột phá. Về công tác cán bộ, Đảng bộ xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "liêm chính, dân chủ, hiện đại", phục vụ tốt hơn nữa cho Nhân dân và doanh nghiệp. Chú trọng quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ kế cận, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các cơ chế thu hút và phát huy nhân tài.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao đạo đức công vụ; Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bên cạnh những báo cáo tổng kết quan trọng, điểm nhấn tạo nên sự thành công của Đại hội chính là các bài tham luận sâu sắc, tâm huyết từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Các bài phát biểu không chỉ là lời trình bày những thành tựu mà còn là lời cam kết mạnh mẽ về tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng một Lai Châu phát triển bền vững.

Đồng chí Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lai Châu tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chiều ngày 15/8. Ảnh: Tuấn Hùng

Các tham luận đã thể hiện một bức tranh toàn cảnh về những thách thức và cơ hội của tỉnh Lai Châu. Từ quy hoạch đô thị, phát triển nông nghiệp, đến ứng dụng công nghệ trong giáo dục và y tế... mỗi bài tham luận đều mang một sứ mệnh riêng, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu chung nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ba đột phá để phát triển nhanh, bền vững

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh những thành tựu nổi bật và định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ mới của Đảng bộ UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ UBND tỉnh đã đạt được, đặc biệt trong bối cảnh Đảng bộ mới được thành lập (1/3/2025). Nhờ ý chí quyết tâm và nỗ lực lớn, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, từ công tác xây dựng Đảng, sắp xếp bộ máy đến triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu nổi bật là việc thực hiện nghiêm túc "bộ tứ Nghị quyết trụ cột" của Bộ Chính trị về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hoàn thiện pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chiều ngày 15/8. Ảnh: Tuấn Hùng

Định hướng cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Vũ Mạnh Hà đề nghị Đảng bộ cần tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực để thực hiện ba khâu đột phá then chốt, đó là: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông để tạo đà phát triển kinh tế, đặc biệt là các dự án trọng điểm như tuyến cao tốc CT13 Bảo Hà - Lai Châu; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực phát triển; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tinh ủy Lai Châu tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu sẽ hoàn thành vai trò "Cánh tay đắc lực" của Tỉnh ủy, góp phần đưa Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững.



Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 27 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.