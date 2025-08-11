Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu kiểm tra phương án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ

Sắp khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học nội trú liên cấp Tiểu học và THCS cho các xã biên giới, thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã chủ động chỉ đạo, giao các cơ quan chuyên môn, các xã biên giới rà soát, tổng hợp báo cáo đề xuất nhu cầu. Theo đó, 2 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở Bum Nưa và Phong Thổ (Lai Châu) được ưu tiên triển khai trước.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ dự kiến xây dựng trên diện tích 5ha. (Ảnh: Thanh Hoa)

Tại Phong Thổ, ngôi trường mới sẽ tọa lạc tại Tổ dân phố Pa So, trên diện tích 5ha, với quy mô 30 lớp, đủ sức chứa cho 1.000 học sinh. Dự kiến, đến ngày 30/8/2026, các em học sinh sẽ được học tập trong một ngôi trường hoàn toàn mới.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực địa tại địa điểm xây dựng, bà Giàng Páo Mỷ Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Các cơ quan chuyên môn, cấp ủy và chính quyền xã Phong Thổ cần làm tốt công tác chuẩn bị mặt bằng, các điều kiện cần thiết cho lễ khởi công trong thời gian tới; tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân; nghiên cứu bổ sung một số hạng mục của dự án như: Khu vui chơi, khu tập luyện thể dục thể thao, không gian bảo tồn văn hóa các dân tộc… nhằm tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển thể chất, tinh thần cho học sinh.

Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra địa điểm xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ. (Ảnh: Thanh Hoa)

Việc xây dựng ngôi trường này không chỉ là một công trình giáo dục thông thường, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là "lời giải" cho bài toán nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên giới. Ngôi trường mới sẽ trở thành nơi ươm mầm những cán bộ, trí thức tương lai, góp phần xây dựng Lai Châu ngày càng vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cùng Đoàn công tác của tỉnh cũng đã đi thăm cơ sở vật chất, trụ sở một số cơ quan trên địa bàn xã Phong Thổ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp như: Đảng ủy xã Phong Thổ, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Phong Thổ, Trạm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Phong Thổ.