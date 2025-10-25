Nông thôn Tây Bắc: Từ Nà Bủng đến Quảng Lâm, những cánh rừng Điện Biên đang dần hồi sinh

Kiện toàn tổ chức, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới

Theo ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền hai cấp đã kéo theo nhiều thay đổi trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý Nhà nước về lâm nghiệp. Nhiều đơn vị hành chính cấp xã được sáp nhập, điều chỉnh địa giới, dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong địa bàn phụ trách của các đơn vị kiểm lâm.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Lương Hồng cho biết: “Một số nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, phát triển rừng trước đây thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, nay được điều chỉnh về cấp tỉnh hoặc giao cho UBND cấp xã trực tiếp thực hiện. Tuy có sự thay đổi, nhưng công tác quản lý, bảo vệ rừng sẽ không bị ảnh hưởng lớn nếu các xã, phường mới được sáp nhập nhanh chóng vào cuộc và phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm”.

Những cánh rừng tái sinh được người dân khoanh nuôi, bảo vệ tốt. Ảnh Vinh Duy.

Sau sắp xếp tổ chức, Hạt Kiểm lâm Điện Biên Phủ được giao quản lý 2 xã (Mường Phăng, Thanh Nưa) và 2 phường (Mường Thanh, Điện Biên Phủ) với tổng diện tích tự nhiên hơn 42.800 ha, trong đó 18.689 ha có rừng, tỷ lệ che phủ đạt 43,66%. Ông Lò Văn Thành, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Điện Biên Phủ cho biết, đơn vị đã chủ động rà soát, cập nhật các khu vực có nguy cơ bị xâm hại, khoanh vùng trọng điểm cháy, phá rừng; đồng thời tham mưu UBND các xã, phường ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng.

“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn trong công tác giao đất, giao rừng, giải quyết tranh chấp ranh giới rừng, đảm bảo không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý sau sắp xếp hành chính”, ông Thành nhấn mạnh.

Không chỉ riêng khu vực thành phố, các địa bàn trọng điểm về rừng như các huyện Tuần Giáo, Nậm Pồ hay Mường Nhé (cũ) cũng đã chủ động rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức kiểm lâm để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.

Ngay sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện, Hạt Kiểm lâm Tuần Giáo đã thiết lập lại cơ chế phối hợp với các xã, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân; đồng thời ứng dụng công nghệ và số hóa trong quản lý lâm nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hà Thu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tuần Giáo, chia sẻ: “Địa bàn rộng, dân cư phụ thuộc nhiều vào rừng nên để đảm bảo hiệu quả, chúng tôi đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế phối hợp liên ngành giữa các đơn vị chuyên môn cấp tỉnh và chính quyền các xã có rừng. Có như vậy, công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ mới thông suốt, tránh chồng chéo hay bỏ sót nhiệm vụ”.

Lực lượng Kiểm lâm thường xuyên xuống cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng. Ảnh Kiểm lâm Điện Biên cung cấp.

Phát huy vai trò chính quyền cơ sở trong bảo vệ rừng

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Nà Bủng cho biết: “Thời gian qua, chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm Nậm Pồ và các chủ rừng trên địa bàn trong công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp. Người dân đã nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bảo vệ rừng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm”.

Theo ông Tiếp, mô hình chính quyền hai cấp giúp xã có thêm thẩm quyền trong quản lý Nhà nước về rừng, đồng thời tăng tính chủ động trong xử lý các vụ việc vi phạm nhỏ lẻ ngay tại cơ sở, thay vì phải chờ cấp huyện như trước đây.

“Chúng tôi xác định bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của kiểm lâm mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và người dân. Chính quyền xã luôn chủ động phối hợp, cùng kiểm lâm tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân, không để xảy ra cháy rừng hay phá rừng trái phép”, ông Tiếp nhấn mạnh.

Tại xã Quảng Lâm, địa phương từng được coi là “điểm nóng” về phá rừng làm nương rẫy, công tác bảo vệ rừng thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Lò Văn Chiên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lâm, chia sẻ: “Trước đây, tình trạng phá rừng làm nương rẫy ở Quảng Lâm diễn ra khá phức tạp, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, lực lượng kiểm lâm và sự đồng thuận của nhân dân, tỷ lệ phá rừng đã giảm rõ rệt. Người dân nay đã hiểu giá trị của rừng, không còn tự ý chặt phá, đốt nương như trước”.

Địa bàn xã Na Cô Sa trước khi sáp nhập thành xã Quảng Lâm là điểm nóng phá rừng làm nương rẫy. Sau khi được chính quyền, lực lượng kiểm lâm tuyên truyền, nhiều cánh rừng của xã đang hồi sinh. Ảnh Vinh Duy.

Theo ông Chiên, xã Quảng Lâm đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động, lồng ghép các mô hình sinh kế bền vững gắn với bảo vệ rừng. Cùng với đó, việc tăng cường tuần tra, giám sát, giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, nhóm hộ đã phát huy hiệu quả rõ rệt. “Sự phối hợp giữa chính quyền và kiểm lâm ngày càng chặt chẽ, nhờ vậy, tình hình phá rừng đã được kiểm soát, ý thức bảo vệ rừng của người dân được nâng cao”, ông Chiên cho biết thêm.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm Điện Biên đã chủ động thích ứng với mô hình hành chính mới. Toàn ngành đã rà soát lại cơ cấu tổ chức, bố trí nhân lực hợp lý, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng khu vực, từng loại rừng; đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Chi cục trưởng Hà Lương Hồng cho biết thêm: “Chúng tôi đặt mục tiêu quyết tâm giữ vững diện tích rừng hiện có, đồng thời tăng diện tích rừng trồng, phục hồi rừng tự nhiên. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 48%, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững”.

Để đạt được mục tiêu này, lực lượng kiểm lâm đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong theo dõi diễn biến rừng, xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên rừng, tích hợp bản đồ địa lý và giám sát bằng ảnh vệ tinh. Cùng với đó, công tác phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại tài nguyên rừng.

