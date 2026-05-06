Nông thôn Tây Bắc: “Triệu phú” gà giống ở Bảo Thắng

Chủ động gà giống, tháo gỡ “điểm nghẽn” chăn nuôi

Trước đây, người chăn nuôi gia cầm tại xã Bảo Thắng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn con giống nhập từ các tỉnh miền xuôi. Quãng đường vận chuyển dài không chỉ làm tăng chi phí đầu vào mà còn kéo theo nhiều rủi ro như: con giống suy yếu, tỷ lệ hao hụt cao, nguy cơ mang mầm bệnh xâm nhập vào địa phương... Đây là “điểm nghẽn” khiến hiệu quả chăn nuôi không ổn định, người dân khó yên tâm mở rộng quy mô.

Từ thực tế đó, anh Nguyễn Vũ Toàn đã trăn trở tìm hướng đi mới. Với suy nghĩ phải chủ động được nguồn con giống ngay tại địa phương để giảm chi phí và kiểm soát dịch bệnh, năm 2019, anh Toàn bắt tay xây dựng mô hình sản xuất gà giống theo hướng bài bản, ứng dụng công nghệ.

Trang trại gà giống của anh Nguyễn Vũ Toàn (áo đen) tại thôn Cố Hải, xã Bảo Thắng được đầu tư theo hướng khép kín, đảm bảo an toàn sinh học. Ảnh: Thanh Nga.

Trên diện tích gần 1ha, anh Toàn đầu tư hệ thống chuồng trại khép kín, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. Song song với đó, anh Toàn đã mạnh dạn đầu tư 5 máy ấp trứng tự động hiện đại, vận hành theo quy trình kỹ thuật khoa học. Từ khâu chọn lọc đàn gà bố mẹ, thu gom trứng, bảo quản đến kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong suốt quá trình ấp đều được thực hiện nghiêm ngặt.

Nhờ đó, tỷ lệ nở đạt cao và ổn định, chất lượng con giống đồng đều. Việc chủ động sản xuất ngay tại chỗ không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển mà còn tạo điều kiện thích nghi tốt hơn với điều kiện khí hậu địa phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp người chăn nuôi hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ứng dụng kỹ thuật, nâng cao giá trị kinh tế

Hiện nay, trang trại của anh Nguyễn Vũ Toàn duy trì đàn gà bố mẹ khoảng 6.000 con. Điểm nổi bật của mô hình là việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong lai tạo và sản xuất con giống.

Anh Toàn đã nghiên cứu, áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, kết hợp lai tạo giữa giống gà Đông Tảo và gà Lương Phượng. Dòng gà lai này có nhiều ưu điểm như sức đề kháng tốt, thích nghi với điều kiện các địa phương, tốc độ sinh trưởng ổn định và chất lượng thịt phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.

Đàn gà bố mẹ được tuyển chọn kỹ lưỡng, là cơ sở tạo ra nguồn giống khỏe, đồng đều. Ảnh: Thanh Nga.

Bình quân mỗi tháng, cơ sở của anh cung ứng ra thị trường từ 7 đến 8 vạn con giống, phục vụ nhu cầu chăn nuôi trong tỉnh Lào Cai và các địa phương lân cận như tỉnh Phú Thọ. Trước khi xuất bán, toàn bộ gà giống đều được tiêm vaccine Marek, giúp nâng cao tỷ lệ sống, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh cho người nuôi.

Theo anh Toàn, yếu tố quyết định thành công của mô hình nằm ở việc kiểm soát chất lượng. Từ khâu chọn lọc đàn bố mẹ, quy trình chăm sóc, dinh dưỡng đến kỹ thuật ấp nở đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. Chỉ khi con giống đạt chuẩn, người chăn nuôi mới có thể đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

Nhờ duy trì quy trình sản xuất khoa học, an toàn sinh học, mỗi năm gia đình anh Toàn thu lãi từ 700 đến 800 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Không chỉ làm giàu cho bản thân, trang trại của anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương.

Trang trại chăn nuôi gà của anh Nguyễn Vũ Toàn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương. Ảnh: Thanh Nga.

Không dừng lại ở đó, anh Toàn đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng sản xuất sang giống gà đen đặc sản nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây cũng là hướng đi góp phần bảo tồn và phát triển nguồn gen vật nuôi bản địa.

Ông Nguyễn Thế Trường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Thắng cho biết: “Việc phát triển các cơ sở sản xuất con giống chất lượng ngay tại địa phương là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế. Khi người dân chủ động được nguồn giống, chi phí giảm, rủi ro được kiểm soát, từ đó hiệu quả kinh tế được nâng lên rõ rệt.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên học tập, nhân rộng mô hình, đồng thời khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Khi chất lượng con giống được đảm bảo, thị trường tiêu thụ sẽ từng bước mở rộng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân”.