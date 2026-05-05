Bảo Thắng kiến tạo thương hiệu “Du lịch xanh và bền vững” giai đoạn 2026 – 2030

Định hướng phát triển gắn với tăng trưởng xanh

Theo Ban Chỉ đạo phát triển du lịch xã Bảo Thắng, giai đoạn 2026 – 2030, Bảo Thắng xác định phát triển du lịch phải gắn chặt với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên sẵn có. Địa phương đặt mục tiêu trở thành điểm kết nối quan trọng trong các tuyến du lịch của tỉnh, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đặc trưng, thân thiện với môi trường.

Trọng tâm là phát triển các mô hình như: Du lịch nông nghiệp gắn với trải nghiệm “làng hạnh phúc”; phục dựng, bảo tồn làng nghề truyền thống và không gian văn hóa đặc sắc; xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng dựa trên nền tảng nông nghiệp sạch và các sản phẩm OCOP. Cùng với đó, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được chú trọng đầu tư, trở thành quà lưu niệm mang đậm dấu ấn địa phương.

Hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đang từng bước xây dựng hình ảnh “Du lịch xanh và bền vững”. Ảnh: Thanh Nga.

Bên cạnh đó, Bảo Thắng coi hạ tầng là “bệ phóng” then chốt để thúc đẩy du lịch. Địa phương tập trung nâng cấp hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch, đảm bảo đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn cảnh quan tự nhiên. Song song với đầu tư hạ tầng, công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch được chú trọng, hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp ngay từ cơ sở.

Việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xây dựng thương hiệu “Du lịch Bảo Thắng – xanh và bền vững” cũng được đẩy mạnh, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.

Du lịch xanh ở Bảo Thắng - “chìa khóa” phát triển bền vững

Để đảm bảo hiệu quả triển khai, cơ chế điều hành được thiết lập theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, phát huy vai trò của từng thành viên Ban Chỉ đạo, tạo sự thống nhất và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc tăng cường kỷ luật điều hành, gắn trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ cụ thể được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai các mục tiêu chiến lược, hạn chế chồng chéo và nâng cao hiệu quả thực thi.

Để thúc đẩy phát triển du lịch, Bảo Thắng đang tập trung nâng cấp hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch, đảm bảo đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn cảnh quan tự nhiên... Ảnh: Thanh Nga.

Theo bà Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch xã Bảo Thắng, phát triển du lịch xanh, bền vững không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là giải pháp căn cơ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương xác định một số giải pháp đột phá như: Rà soát, đánh giá toàn diện tiềm năng để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng; gắn phát triển với bảo tồn di sản văn hóa và bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân trở thành một “đại sứ du lịch”; huy động nguồn lực xã hội hóa, phát triển mạnh du lịch cộng đồng; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể.

UBND xã Bảo Thắng và Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững tiến hành khảo sát thực tế tại một số thôn có tiềm năng phát triển du lịch. Ảnh: Thanh Nga.

Với quyết tâm cao, định hướng rõ ràng và lộ trình triển khai bài bản, Bảo Thắng đang tự tin bước vào giai đoạn mới với kỳ vọng trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch của tỉnh Lào Cai. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân theo định hướng “xanh – hài hòa – bản sắc – hạnh phúc”.