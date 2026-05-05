Hội Nông dân phường Lào Cai: Lan tỏa nghĩa tình, "tiếp sức" sinh kế cho hội viên nông dân nghèo

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026–2031, Hội Nông dân phường Lào Cai đã phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, cùng sự đồng hành của nhiều tập thể, cá nhân hảo tâm, tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, hướng về hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, với mục tiêu tạo sinh kế bền vững, giúp hội viên từng bước vươn lên thoát nghèo, Hội Nông dân phường Lào Cai đã trao hỗ trợ 50 đàn ong và 11 nghìn cây mỡ cho 16 hộ hội viên khó khăn.



Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng, Hội còn định hướng kỹ thuật, khuyến khích hội viên áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Hội Nông dân phường Lào Cai hỗ trợ 50 đàn ong và 11 nghìn cây mỡ cho 16 hộ hội viên khó khăn tại địa phương. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động lần này của Hội Nông dân phường Lào Cai là việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Công trình “Thắp sáng đường biên giới” đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều tuyến đường trên địa bàn. Những bóng đèn được lắp đặt không chỉ thắp sáng không gian thôn bản, tạo thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Ánh sáng nơi biên cương vì thế không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là biểu tượng của niềm tin và sự gắn kết.

Bên cạnh đó, ngôi nhà “Đại đoàn kết” được trao tặng cho hộ nghèo đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Từ một mái nhà tạm bợ, xuống cấp, gia đình đã có nơi ở khang trang, an toàn, yên tâm lao động sản xuất. Công trình không chỉ là món quà vật chất mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng.

Công trình “Thắp sáng đường biên giới” góp phần cải thiện hạ tầng nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị trên địa bàn phường Lào Cai, đồng thời củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, vai trò của tổ chức Hội Nông dân phường Lào Cai tiếp tục được khẳng định là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với hội viên, nông dân; là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân phường Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ hội viên, đặc biệt chú trọng phát triển sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đó góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Với quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nông dân phường Lào Cai đang từng bước lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng vùng biên cương ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.