Nông thôn Tây Bắc: “Tiếng loa bản” vang vọng giữa đại ngàn

Ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: “Chúng ta không thể trông chờ vào việc chỉ tăng cường tuần tra, kiểm soát hay xử phạt mà quên đi yếu tố cốt lõi là ý thức của người dân. Khi người dân đã hiểu rõ Luật Lâm nghiệp, thấy được lợi ích thiết thực của rừng đối với đời sống, sinh kế và môi trường, họ sẽ tự giác trở thành tai mắt và là người bảo vệ rừng tại chỗ hiệu quả nhất.”.

Ông Hồng khẳng định, mục tiêu lớn của lực lượng kiểm lâm là chuyển đổi nhận thức của người dân từ "bị cấm đoán" sang "tự nguyện bảo vệ", từ "phụ thuộc vào rừng" sang "sống có trách nhiệm với rừng". Theo ông Hồng, đó mới là "giải pháp căn cơ, là nền tảng vững chắc nhất" để phát triển bền vững.

Người dân được tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, đã nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Ảnh Vinh Duy.

Để làm tốt công tác bảo vệ rừng thì công tác tuyên truyền luôn được lực lượng kiểm lâm Điện Biên quan tâm. Những con số ấn tượng về lượt người tham gia, số người ký cam kết bảo vệ rừng, hay gần 247.000 lượt truy cập trên trang thông tin điện tử của ngành Kiểm lâm Điện Biên, cho thấy sự đầu tư vào công tác tuyên truyền đang mang lại hiệu quả kép. Vừa ngăn chặn hành vi vi phạm, vừa xây dựng một văn hóa sống thân thiện, gắn bó và có trách nhiệm với rừng trong cộng đồng các dân tộc Điện Biên.

Với đặc thù địa hình núi cao, dân cư phân bố rải rác tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa, việc tuyên truyền pháp luật tại Điện Biên không thể chỉ trông chờ vào các hình thức truyền thông đại chúng. Thay vào đó, hệ thống loa phát thanh bản đã trở thành phương tiện hữu hiệu, "vừa quen vừa gần", len lỏi vào đời sống thường ngày của đồng bào các dân tộc.

Trong 9 tháng đầu năm, 1.141 lượt phát thanh, tổng cộng 959,77 giờ phát sóng đã được thực hiện tại các xã, bản trên toàn tỉnh. Nội dung không chỉ truyền tải quy định pháp luật mà còn lồng ghép các câu chuyện thực tế, ví dụ minh họa gần gũi, giúp người dân dễ tiếp thu, dễ ghi nhớ và áp dụng.

Ngoài tuyên truyền đến các hộ dân, Kiểm lâm Điện Biên còn gắn các biển bảng về công tác quản lý bảo vệ rừng tại các cửa rừng để nâng cao nhận thức cho người dân. Ảnh Vinh Duy.

Với phương châm đưa pháp luật về rừng đến gần nhất với người dân đã được các Hạt Kiểm lâm khu vực triển khai một cách sâu rộng và hiệu quả. Các hình thức tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp được thực hiện đồng bộ.

Các buổi phổ biến pháp luật được tổ chức trực tiếp với số lượng đáng kể. Đã có 481 lượt tuyên truyền trực tiếp được tổ chức, thu hút 26.711 người tham gia. Quan trọng hơn, con số 22.027 người ký cam kết bảo vệ rừng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chuyển biến trong nhận thức và ý chí hành động của người dân địa phương.

Để tạo sự lan tỏa rộng khắp và có chiều sâu, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp còn được thực hiện trên các kênh truyền thông của tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương đóng chân trên địa bàn, cung cấp góc nhìn đa chiều và thông tin chuyên sâu về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trong xu thế phát triển của công nghệ, Chi cục Kiểm lâm Điện Biên đã chú trọng tận dụng kênh thông tin điện tử để tiếp cận với đông đảo đối tượng hơn. Trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm đã trở thành cầu nối thông tin hiệu quả. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, đã có 97 tin, bài viết về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được soạn thảo, biên tập và đăng tải. Đáng chú ý, trang thông tin này đã thu hút gần trên 240 nghin lượt người truy cập, cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền.

Nhiều cánh rừng của Điện Biên đã "hồi sinh" sau nhiều năm được khoanh nuôi, bảo vệ. Ảnh Vinh Duy.

Sự thay đổi rõ rệt nhất sau những nỗ lực tuyên truyền chính là sự chuyển biến trong tư duy, hành động của người dân. Không ít hộ gia đình trước đây từng có hành vi khai thác lâm sản trái phép, nay đã trở thành “người giữ rừng”, “tai mắt” của chính quyền. Không còn là chuyện “của Nhà nước”, bảo vệ rừng giờ đây đã trở thành trách nhiệm cộng đồng.

Từ việc ký cam kết, tham gia phát hiện vi phạm, đến xây dựng các mô hình sinh kế gắn với rừng (như du lịch sinh thái, trồng cây dược liệu dưới tán rừng...), người dân Điện Biên đang từng bước sống hài hòa và có trách nhiệm với rừng, hiểu được rằng: bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Xác định tuyên truyền, giáo dục pháp luật là nền tảng, địa phương này đang xây dựng một “hệ sinh thái bảo vệ rừng” bền vững, trong đó người dân là trung tâm, pháp luật là khung, truyền thông là cầu nối.

Đó là cách mà Điện Biên đang đi, không ồn ào, không hình thức nhưng bền bỉ và sâu sắc. Trong tương lai, những cánh rừng nơi đây không chỉ tồn tại, mà còn phát triển, xanh tốt như chính niềm tin mà người dân gửi gắm vào mảnh đất đại ngàn này.