Nông thôn Tây Bắc: Tát Hẹ vươn mình từ đất đồi cằn cỗi

Từ đất đồi cằn cỗi đến những mùa cà phê trĩu quả

Phía sau sự thay đổi tại Tát Hẹ là câu chuyện về khát vọng vươn lên, về những con người dám nghĩ, dám làm, cùng sự đồng hành kịp thời từ các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tát Hẹ từng được biết đến là một trong những bản khó khăn nhất của xã Mường Ảng. Gần như toàn bộ các hộ dân nơi đây đều thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo. Đất đai tuy rộng nhưng manh mún, chủ yếu là đất đồi dốc; khí hậu khắc nghiệt; điều kiện sản xuất lạc hậu… khiến cuộc sống của người dân quanh quẩn trong cảnh thiếu thốn triền miên. Nhưng trong gian khó ấy, một bước ngoặt quan trọng đã đến, khi chính người dân bắt đầu thay đổi tư duy, dám chuyển mình để khai phá tiềm năng từ chính vùng đất của mình.

Những nương lúa, ngô bạc màu trước đây bây giờ được phủ xanh bởi cà phê, mắc ca đã đem lại thu nhập ổn định cho người dân Tát Hẹ. Ảnh Quang Long

Ông Tô Trọng Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Mường Ảng, vui vẻ khi nói về sự chuyển mình ở Tát Hẹ: “Người dân trên đấy giờ khá giả rồi, bạn cứ lên thì biết. Họ đã thay đổi tư duy làm nông nghiệp, đã đầu tư trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao như cà phê, mắc ca. Năm nay cà phê được mùa, được giá, có hộ thu vài trăm triệu, hộ ít cũng gần trăm triệu”.

Đúng như lời ông Bí thư Đảng ủy xã nói, Tát Hẹ hôm nay đã đổi thay. Từ việc được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước như vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật, mô hình sản xuất mới…, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, từ ngô, lúa nương năng suất thấp sang trồng cà phê và mắc ca, những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của vùng đồi núi.

Một trong những người tiên phong trong hành trình ấy là anh Vàng A Đa, chàng thanh niên người Mông sinh năm 1992, nguyên là Phó Bí thư Đoàn xã Ẳng Nưa cũ. Sau khi hệ thống chính quyền địa phương được tổ chức lại theo mô hình 2 cấp, anh Đa nghỉ việc và quyết định toàn tâm toàn ý phát triển kinh tế gia đình.

Tốt nghiệp chuyên ngành Trồng trọt, anh Đa đã có nền tảng kiến thức nông nghiệp khá vững chắc. Năm 2015, anh vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, bắt tay vào trồng 3ha cà phê xen mắc ca. Những ngày đầu không hề dễ dàng, cà phê chậm lớn, mắc sâu bệnh, năng suất thấp… Thế nhưng, thay vì bỏ cuộc, anh Đa kiên trì học hỏi kỹ thuật, thử nghiệm cách chăm sóc phù hợp.

Với trên 4ha cà phê và 2 ha mắc ca, anh Vàng A Đa thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Ảnh Quang Long.

Và sự bền bỉ ấy đã được đền đáp. Đến nay, anh sở hữu 4ha cà phê và 2ha mắc ca, mỗi năm cho thu nhập trên 300 trăm triệu đồng. “Những năm đầu vất vả lắm, có lúc cũng nản. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần mình chịu khó học hỏi, chăm chỉ làm thì nhất định sẽ có thành quả. Bây giờ cây phát triển tốt, thu nhập ổn định, tôi càng tin mình đã lựa chọn đúng hướng”, anh Đa chia sẻ.

Không chỉ riêng anh Đa, mô hình kinh tế từ cây cà phê còn mở ra hướng đi mới cho nhiều hộ nghèo khác trong bản. Gia đình anh Lầu A Thành từng được xem là hộ nghèo nhất bản. Bao năm chăm chỉ lao động nhưng cái nghèo vẫn đeo bám dai dẳng. Năm 2016, anh được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, quyết định đầu tư toàn bộ số tiền vào hơn 1,5ha cà phê.

Ban đầu cũng đầy gian nan, song nhờ sự kiên trì và cây trồng phù hợp với đất đai, vườn cà phê bắt đầu cho thu hoạch ổn định từ năm 2019. Đến nay, cuộc sống gia đình anh Thành đã hoàn toàn đổi khác, không chỉ thoát nghèo mà còn có điều kiện vươn lên. Năm 2023, vợ chồng anh đã dựng được ngôi nhà gỗ khang trang điều mà trước kia với anh là một giấc mơ xa vời.

Gieo khát vọng, gặt đổi thay

Hiện nay, toàn bản Tát Hẹ có 53 hộ dân, song tổng diện tích trồng cà phê đã đạt gần 100ha, chưa kể hàng chục hecta mắc ca đang phát triển tốt. Cây cà phê và mắc ca không chỉ là nguồn thu nhập chính mà còn là “chìa khóa” mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho cả bản.

Cà phê năm nay được mùa, được giá, đem lại thu nhập cao cho người dân Tát Hẹ. Ảnh Vinh Duy.

Bí thư Chi bộ bản, ông Lý Giống Khá, người gắn bó lâu năm với mảnh đất này, không giấu được niềm phấn khởi khi nhắc đến sự thay đổi của Tát Hẹ: “Mảnh đất này từng rất thiếu thốn, có thời điểm nhiều hộ còn thiếu đói vào mùa giáp hạt. Nhưng nhờ bản tính chịu thương chịu khó của bà con, cùng sự hỗ trợ của Nhà nước qua các chương trình giảm nghèo, người dân đã chủ động thay đổi, biết tính toán làm ăn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho phù hợp”.

Không dừng lại ở nông nghiệp trồng trọt, nhiều hộ còn mở rộng sang chăn nuôi gia súc, gia cầm để tăng thêm thu nhập. Ban đầu, các hộ chỉ nuôi nhỏ lẻ vài ba con. Nhưng khi thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, đặc biệt là từ đại gia súc, nhiều gia đình đã mạnh dạn vay vốn để phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn hơn. Nhiều hộ nuôi lớn như gia đình anh Vàng Súa Sình, Vàng A Pó, Hờ Chiến Thắng… đều có thu nhập khá.

Sự thay đổi về vật chất cũng kéo theo những chuyển biến tích cực trong đời sống tinh thần và xã hội. Người dân Tát Hẹ giờ đây không chỉ chú trọng làm kinh tế mà còn quan tâm đến các phong trào văn hóa – xã hội. Các hoạt động như xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... được triển khai hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.

Từ một bản nghèo, Tát Hẹ hôm nay đã trở thành điểm sáng trong công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế nông nghiệp của xã Mường Ảng.