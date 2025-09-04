Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai sẵn sàng bước vào năm học mới 2025 - 2026

Giáo viên Trường Mầm non Nàn Sín, xã Síng Chéng, tỉnh Lào Cai vệ sinh trường, lớp chuẩn bị đón năm học mới 2025-2026. Ảnh: CTV.

Hàng trăm nghìn học sinh Lào Cai sẵn sàng vào năm học mới 2025 - 2026

Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh Lào Cai dự kiến có 1.040 cơ sở giáo dục; trong đó giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 1.017 trường, 15.479 lớp, 465.012 học sinh.

Cụ thể Giáo dục mầm non có 371 trường, 4.469 nhóm, lớp, 105.223 trẻ ra lớp; Giáo dục tiểu học có 214 trường, 6.024 lớp, 165.935 học sinh; Giáo dục trung học cơ sở có 365 trường, 3.737 lớp, 140.143 học sinh; Giáo dục trung học phổ thông có 67 trường, 1.249 lớp, 53.711 học sinh.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai hướng dẫn UBND các xã, phường, các cơ sở giáo dục rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp học; rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đảm bảo trường học an toàn.

Chuẩn bị các điều kiện thực hiện thí điểm Chương trình giáo dục mầm non; rà soát dữ liệu chuẩn bị xây dựng Đề án - Kế hoạch Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi; chuẩn bị các điều kiện thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông; rà soát, chỉ đạo các xã, phường thực hiện chuyển giao và công nhận trường mầm non tư thục, nhóm lớp độc lập về xã, phường mới quản lý.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác tu sửa, sắp xếp cơ sở vật chất, đồ dùng, thiết bị dạy học chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026.

Các cơ sở giáo dục đã tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng; tăng cường thực hiện tuyển sinh trực tuyến; hoàn thành thi kỳ tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông theo quy định.

Sở đã chỉ đạo các trường chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới của tỉnh. Hiện nay, đã tiếp nhận 96 học sinh đến làm thủ tục nhập học, trong đó, có 30 trẻ mầm non; 28 học sinh tiểu học; 28 học sinh trung học cơ sở; 10 học sinh trung học phổ thông.

Để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho năm học 2025 - 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên bố trí ngân sách để đầu tư sửa chữa, xây mới phòng học, phòng học bộ môn và đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, cơ bản đảm bảo các điều kiện tối thiểu để tổ chức các hoạt động giáo dục.



Thầy giáo Phan Như Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Mường Khương, (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai)cho biết: Năm học 2025 - 2026, Trường THPT số 1 Mường Khương có 24 lớp (từ lớp 10 - 12), với tổng số hơn 1.000 học sinh. Trong đó, có 220 học sinh bán trú ăn, ở sinh hoạt tại nhà trường.

Để chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên tập trung sớm tại trường để lao động, dọn dẹp vệ sinh trường, lớp. Rà soát hệ thống cơ sở vật, chất, trang thiết bị dạy và học đảm bảo các điều kiện cho dạy và học...

Ngành giáo dục mầm non tỉnh Lào Cai có 105.223 trẻ ra lớp. Ảnh: CTV.

Hiện tại, toàn tỉnh Lào Cai có 14.998 phòng học, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 86%. Toàn tỉnh, hiện đang triển khai 200 dự án đầu tư xây dựng các công trình phòng học, phòng học bộ môn và các công trình phụ trợ; đến nay, đã hoàn thành 85 phòng học, phòng học bộ môn; 125 phòng bán trú, công vụ giáo viên và các công trình phụ trợ. Riêng dự án trường THPT Chuyên Lào Cai hoàn thành bàn giao trong tháng 8/2025.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai cho biết: Hiện xã Ngũ Chỉ Sơn có 7 đơn vị trường học từ Mầm non đến bậc THCS; gần 90 lớp, với hơn 2.320 học sinh.

Năm học 2025-2026 trường PTDTBT THCS Tả Giàng Phình thiếu 8 phòng do đang xây dựng khu nhà công vụ, nhà bán trú. Do vậy, nhà trường đã lên phương án bố trí sử dụng nhà ăn bán trú tạm thơi kê giường cho học sinh nam ở; nhà ăn sẽ chuyển sang nhà đa năng.

100% học sinh người dân tộc thiểu số được hưởng theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, sách giáo khoa và đồ dùng học tập đảm bảo đủ cho học sinh. Tỉ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp 98% đạt 100% kế hoạch giao...

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện công tác điều động viên chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc khi sáp nhập tỉnh theo quy định; phối hợp với các xã, phường rà soát đội ngũ; trên cơ sở đề xuất của các xã, phường xây dựng phương án tuyển dụng trình UBND tỉnh phê duyệt.

Năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Năm học 2025 - 2026, là năm học đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030. Để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, các đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trong năm học và cả giai đoạn 2026 - 2030. Rà soát, đề xuất các chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Sở tham mưu với tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương phối hợp với ngành giáo dục chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; nhất là giải quyết những khó khăn vướng mắc khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.



Đối với giáo dục mầm non củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non gắn với công tác rà soát sắp xếp, quy hoạch; tăng cường các giải pháp huy động trẻ mầm non đến trường, lớp; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ em từ 3-5 tuổi.

Đối với giáo dục phổ thông rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS và một số trường THPT có đủ điều kiện. Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình, nâng cao chất lượng tốt nghiệp THPT. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và dạy học ở cơ sở giáo dục; tổ chức dạy học trực tuyến ở các trường vùng phát triển.

Chất lượng giáo dục tỉnh Lào Cai, nhất là khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh ngày càng được nâng lên. Ảnh: CTV.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, GDTX, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo gắn đổi mới chương trình, giáo trình, phương thức tổ chức đào tạo; gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, đào tạo theo đặt hàng, địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.

Tham mưu với UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng giáo viên đảm bảo triển khai thực hiện chương trình giáo dục theo yêu cầu tương ứng của từng cấp học, tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với GDPT.

Tiếp tục đầu tư nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đảm bảo đủ thiết bị dạy học, đặc biệt là huy động nguồn xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học.

Có các giải pháp đồng bộ để huy động đảm bảo đủ sách, vở, đồ dùng học tập cho học sinh vùng khó khăn. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; từng bước đầu tư xây dựng trường học hiện đại, chất lượng cao, trường học thông minh.

Tập trung nâng cao chất lượng các trường PTDTNT, PTDTBT, chú trọng giáo dục văn hóa bản địa, tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ học sinh vùng cao, học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính; nghiên cứu sắp xếp các cơ sở giáo dục phù hợp với đơn vị hành chính mới; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục.

Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển giáo dục ngoài công lập; huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp. Tăng cường phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể để nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và xây dựng trường học hạnh phúc; Phát huy hiệu quả phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Đồng thời, triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới. Tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục.

Tham mưu xây dựng Đề án các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp TH&THCS tại 9 xã biên giới của tỉnh theo Kết luận của Bộ Chính trị.