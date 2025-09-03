Chàng trai người Mông đầu tiên vùng quê nghèo Lào Cai bước vào giảng đường đại học

Em Lý A Vĩnh xuất sắc trúng tuyển vào Học viện Biên phòng. Ảnh: NVCC.

Em Lý A Vĩnh - Niềm tự hào ở vùng quê nghèo

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2025 vừa qua, với tổng số điểm 27,94 (cộng cả điểm ưu tiên), em Lý A Vĩnh, chàng trai người dân tộc Mông Lý A Vĩnh, đến từ thôn Tả Pa Cheo, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (cũ) nay là xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai đã xuất sắc đỗ nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng.



Tin vui về chàng trai người Mông Lý A Vĩnh đỗ đại học đầu tiên ở bản làng nhỏ bé nơi đây không chỉ là niềm vui riêng của gia đình, mà còn là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè, người dân vùng cao nơi đây.

Em Lý A Vĩnh là một cậu bé nhanh nhẹn, tự tin. Trò chuyện với em chúng tôi được biết, em Vĩnh là con cả trong gia đình, em sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn ở một bản nghèo vùng cao Lào Cai.



Thấu hiểu những khó khăn của gia đình em Vĩnh luôn cố gắng học giỏi, chăm ngoan để không phụ lòng mong mỏi của bố, mẹ, sau khi tốt nghiệp Trường PTDTBT THCS Pa Cheo, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát (cũ) em Vĩnh đã thi đỗ vào Trường PTDT Nội trú tỉnh Lào Cai.

Cầm trên tay giấy báo nhập học, em Vĩnh vui mừng chia sẻ: Khi học tại Trường PTDT Nội trú tỉnh Lào Cai, với niềm say mê các môn Văn, Sử, Địa, nhờ có sự định hướng và bồi dưỡng tận tình của các thầy cô, cùng với phương pháp tự học hiệu quả, đã giúp em đạt được nhiều kết quả cao trong học tập.



Em rất vui và tự hào khi biết tin bản thân đỗ vào Trường Học viện Biên phòng. Đây cũng là niềm mơ ước của em từ nhỏ, với mong muốn trở thành người chiến sĩ mang quân hàm xanh bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Theo em Vĩnh, để đạt được kết quả như mong đợi, em đã không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện trong suốt quãng thời gian học trường.

Đặc biệt là trong quá trình học THPT tại Trường PTDT Nội trú tỉnh Lào Cai ngoài những kiến thức được các thầy, cô giáo truyền đạt trên lớp, bản thân em Vĩnh còn tìm ra cho bản thân mình phương pháp học riêng để dễ hiểu, dễ nhớ, như học theo sơ đồ tư duy, đọc thêm các tài liệu trên thư viện, trên Internet...



Em Lý A Vĩnh, cựu học sinh Trường PTDT Nội trú tỉnh Lào Cai, với bảng thành tích tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao của tỉnh Lào Cai. Ảnh: NVCC.

Nói về em Lý A Vĩnh, cô giáo Hoàng Thị Hải Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1, Trường PTDT nội trú tỉnh Lào Cai tự hào: Vĩnh là một trong những học sinh ngoan, chăm chỉ của lớp. Nhưng đặc biệt hơn, em còn có năng khiếu về nghệ thuật và thể thao.

Bên cạnh kết quả tốt trong học tập, Vĩnh còn là một chàng trai đa tài. Em từng giành Huy chương Bạc Taekwondo tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lào Cai năm 2023 và Giải Nhất thổi sáo tại Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Lào Cai, lần thứ VI - năm 2024.

Tiếng sáo của em không chỉ là tiếng lòng của một người con dân tộc Mông, mà còn là lời tự tình về khát vọng, về sự vươn lên của tuổi trẻ vùng cao, góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Anh Lý A Dong (bố em Vĩnh), xúc động: Gia đình tôi mừng lắm, khi biết tin con đỗ vào Học viện Biên phòng.

Vĩnh luôn chăm ngoan, vâng lời bố, mẹ, khi về nhà luôn phụ giúp công việc nhà, làm ruộng...

Đảng ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho em Lý A Vĩnh, học sinh dân tộc Mông, thôn Tả Pa Cheo, xã Bản Xèo đã xuất sắc trúng tuyển vào Học viện Biên phòng. Ảnh: Xã Bản Xèo.

Em Lý A Vĩnh là chàng trai người dân tộc Mông đầu tiên ở vùng cao Pa Cheo ghi dấu ấn vẻ vang khi bước chân vào ngôi trường danh giá Học viện Biên phòng. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô mà còn là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ học sinh nơi vùng cao biên giới học tập, noi theo.

Chúc em Vĩnh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện bản lĩnh để trở thành một chiến sĩ biên phòng kiên cường, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.



Vừa qua, Đảng ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho em Lý A Vĩnh, học sinh dân tộc Mông, thôn Tả Pa Cheo, xã Bản Xèo đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025 và chính thức trúng tuyển vào Học viện Biên Phòng – một trong những ngôi trường danh giá trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, bà Ban Thanh Thảo - Bí thư Đảng uỷ xã Bản Xèo đã biểu dương, ghi nhận thành tích của em Lý A Vĩnh, đồng thời, gửi lời chúc mừng đến gia đình. Đây là niềm tự hào không chỉ của bản thân em và gia đình, mà còn là động lực, tấm gương sáng cho các em học sinh khác trong toàn xã Bản Xèo noi theo, xây dựng quê hương Bản Xèo ngày càng giàu đẹp.

