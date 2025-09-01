Nông thôn Tây Bắc: Người dân Lào Cai phấn khởi nhận quà dịp Quốc Khánh

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Đảng, Nhà nước tặng quà cho người dân với mức 100.000 đồng/người đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng.

Xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã thành lập 61 tổ công tác gồm các cán bộ của xã và Trưởng thôn để trao quà trực tiếp đến từng hộ gia đình. Trong hai ngày (31/8 đến 1/9) tại các Hội trường Nhà văn hóa các thôn Ủy ban nhân dân xã Trấn Yên tổ chức chi trả kinh phí tặng quà nhân dịp Quốc khánh 2/9 cho người dân nhằm đảm bảo tất cả người dân trong xã đều được nhận quà trước ngày 2/9.

Tại các Hội trường thôn, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt, háo hức chờ đến lượt được nhận phần quà 100 nghìn đồng/người. Không khí rộn ràng lan tỏa khắp các thôn, bản tại xã Trấn Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.

Người dân Lào Cai đến nhà văn hóa thôn để nhận quà của Đảng và Nhà nước nhân dịp Quốc khánh. Ảnh: PV.

Nhận phần quà trên tay, ông Khuất Duy Hiền, thôn Phố Hóp, xã Trấn Yên xúc động chia sẻ, ông rất vui vì nhận được món quà ý nghĩa này. Món quà thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người dân. Đây là sự động viên rất lớn để bà con nhân dân tiếp tục lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chung niềm vui, chị Đặng Kiều Hoa, thôn Đồng Gianh, xã Trấn Yên phấn khởi, lần đầu tiên trong đời được nhận quà của Đảng, Nhà nước, chị rất vui và xúc động. Gia đình chị chân thành cảm ơn sự quan tâm kịp thời này. Món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là tình cảm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước dành cho người dân.

Ông Khuất Duy Hiền, thôn Phố Hóp, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai phấn khởi nhận quà của Đảng và Nhà nước. Ảnh: PV.

Để đảm bảo việc trao quà diễn ra đúng tiến độ, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trấn Yên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan phát tiền cho các hộ dân tại 61 nhà văn hóa thôn. Đối với các trường hợp già yếu sẽ thành lập đội chuyển quà tới tận gia đình. Trong chiều 31/8, xã Trấn Yên có trên 30% hộ dân đã được nhận quà Tết Độc lập.

Ông Phạm Huy Mai, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội huyện Trấn Yên cho biết, Phòng đã bố trí các tổ công tác đến từng thôn để trao quà trực tiếp, đảm bảo mọi người dân đều nhận được phần quà trước ngày 2/9. Mỗi tổ đều có sự tham gia của đại diện Công an xã, Trưởng thôn và các cán bộ chuyên môn để việc trao quà diễn ra minh bạch, đúng đối tượng. Phòng cũng yêu cầu các Trưởng thôn thông báo cho các hộ gia đình đến nhận quà và mang theo Căn cước công dân để tiện đối chiếu.

Các tổ công tác của xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đến tận hội trường thôn trao quà trực tiếp, đảm bảo mỗi người dân đều nhận được quà trước ngày 2/9. Ảnh: PV.

Tương tự, tại xã vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, tới nhận quà của Nhà nước, trên gương mặt mỗi người dân đều ánh lên niềm vui, bởi lẽ món quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.

Cầm trên tay 600 nghìn đồng tiền hỗ trợ đón Tết độc lập cho cả gia đình, chị Giàng Thị Sua, thôn 4, xã Mù Cang Chải không chỉ cảm nhận được sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước mà còn thấy rõ ý nghĩa của ngày lễ trọng đại gắn với đời sống hàng ngày. Tuy số tiền không quá lớn nhưng đã kịp thời giúp chị trang trải sinh hoạt, chuẩn bị đón Tết Độc lập trong không khí vui tươi, đủ đầy hơn.

Người dân Lào Cai phấn khởi khi kịp thời nhận được quả của Đảng và Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: PV.

Chị Sua vui mừng chia sẻ: "Mình năm nay đã 45 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên nhận tiền hỗ trợ của Đảng, nhà nước đón Tết Độc lập. Mình rất vui và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến gia đình. Món quà đã góp phần động viên tinh thần gia đình để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và đón Tết Độc lập vui hơn mọi năm".

Tại thôn 5, xã Mù Cang Chải, chi bộ thôn cũng đang tập trụng chi trả số tiền cho các hộ dân một cách nhanh chóng để người dân đón Tết Độc lập ấm cúng. Ông Lương Văn Sanh, Bí thư chi bộ thôn 5 cho hay, để đảm bảo số tiền hỗ trợ tới người dân nhanh nhất, chi bộ sau khi nhận tiền về đã nhanh chóng huy động nhân dân và phát tiền cho người dân để người dân đón Tết Độc lập vui vẻ.

Có thể thấy, hình ảnh người dân nô nức đến nhận quà tại Nhà văn hóa không chỉ thể hiện niềm vui mà còn khẳng định sự đồng lòng, đoàn kết, cũng như tinh thần sẻ chia của chính quyền đối với toàn thể nhân dân. Món quà tuy giản dị nhưng lại mang ý nghĩa tượng trưng lớn lao, là tình cảm của Tổ quốc trao gửi đến từng người dân, để ai ai cũng cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Nhà nước trong hành trình dựng xây và phát triển.

Bà con bản vùng cao Tà Chí Lừ, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai nhận tiền quà hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Ảnh: PV.

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 29/8 về việc phê duyệt bổ sung kinh phí tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đối với các xã, phường theo Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.

Theo dữ liệu do Công an tỉnh Lào Cai, đến 10h ngày 29/8, tỉnh Lào Cai có 1.753.885 nhân khẩu thường trú trên địa bàn. UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt bổ sung kinh phí trên 175,3 tỷ đồng để tặng quà cho nhân dân. Nguồn kinh phí được sử dụng từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương và sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025.