Lào Cai: Sắp diễn ra Lễ hội khao quân đền Trung Đô ở Bảo Nhai

Lễ hội khao quân đền Trung Đô, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai sắp diễn ra, với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao hấp dẫn. Ảnh: Xuân Cường.

Theo thông tin UBND xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cũ), Lễ hội khao quân đền Trung Đô sẽ diễn ra vào ngày 6/9 (tức ngày 15/7 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể thao dân tộc hấp dẫn như: Thi bắn nỏ, kéo co, chọi gà; bóng chuyền hơi nam, nữ. Đặc biệt là phần thi mâm lễ dâng các vị tướng tại đền.

Theo đó, Lễ hội gồm 2 phần, phần lễ tổ chức từ 5- 10 giờ 15 phút sáng ngày 6/9 với hoạt động dâng hương, văn nghệ quần chúng và diễn văn ôn lại truyền thống, ý nghĩa lễ khao quân Đền Trung Đô.

Phần hội tổ chức từ 8 giời 30 phút đến 17 giờ, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao. Đặc biệt từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ sáng diễn ra môn thi bắn nỏ và thi ẩm thực dân tộc. Ngoài ra còn có hội thi chọi gà, bóng chuyền hơi nam, nữ…

Lễ khao quân tại Di tích lịch sử cấp quốc gia đền Trung Đô hằng năm thường được tổ chức trong 2 ngày (14 - 15/7 âm lịch), nhằm tưởng nhớ công ơn của các tướng lĩnh, quân sĩ đã chiến đấu chống giặc phương Bắc, chống sự truy sát của quân nhà Mạc, khôi phục nhà Lê, bảo vệ nhân dân trong một vùng rộng lớn.

Sau mỗi trận đánh giành chiến thắng, tướng quân đều tổ chức lễ khao quân nhằm động viên, khích lệ tướng sĩ.

Đến với Lễ hội khao quân đền Trung Đô ở xã Bảo Nhai (Lào Cai), du khách còn được tham quan, trải nghiệm hang Tiên... Ảnh: Xuân Cường.

Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành đã tạo điều kiện cho xã Bảo Nhai tập trung xây dựng và phát triển thôn Trung Đô thành điểm du lịch cộng đồng gắn với di tích đền Trung Đô - di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia.

Đến đây du khách không chỉ được sống trong không gian linh thiêng của một ngôi đền mà còn có thể hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên, cộng đồng văn hóa dân tộc; tham quan nhiều cảnh đẹp với các điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn như: hang Tiên, gốc cây gạo, thành cổ Trung Đô, sông Chảy... hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương và bà con nhân dân trong vùng.