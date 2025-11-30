Nông thôn Tây Bắc: Hồi sinh đàn gia súc, tiếp sức cho người dân thoát nghèo ở Nà Bủng

Theo thống kê của xã, tổng đàn gia súc hiện đạt 12.208 con. Trong đó đàn trâu hơn 4.600 con, đàn bò hơn 900 con. Gia cầm cũng tăng trở lại, với hơn 26.000 con ở các bản. Ở vùng núi, con trâu, con bò là tài sản lớn. Nhìn đàn vật nuôi lên đồi kiếm ăn mỗi ngày, người dân cảm thấy yên tâm hơn, có cái để bám vào mà nuôi con, dựng nhà.



Tại bản Nộc Cốc 2, anh Vàng A Plâu chia sẻ: Nhà anh quanh năm dựa vào nương ngô. Cách đây hai năm, dịch bệnh quét qua, con lợn trong chuồng chết sạch, kinh tế kiệt quệ. Sau đó anh được xã hỗ trợ giống cỏ voi và hướng dẫn kỹ thuật nuôi trâu. Anh Plâu nhớ lại: “Lúc đó nhà chẳng còn gì. Cán bộ bảo trồng cỏ đi, rồi nuôi trâu dần dần. Nhà mình làm theo, giờ trâu được bốn con rồi. Mùa đông cũng không sợ thiếu cỏ nữa. Có trâu, bán đi được ít tiền, con mình đi học cũng đỡ thiếu". Vườn cỏ sau nhà anh xanh mướt. Anh bảo rằng nuôi trâu vất vả, nhưng chắc ăn. “Trâu lớn từng ngày, nhìn nó khỏe mạnh mình cũng vui theo”, anh Plâu tâm sự.

Khi giá trâu, bò xuống thấp thì người dân Nà Bủng dần chuyển sâng chăn nuôi ngựa, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh Vinh Duy.

Nà Bủng rộng đất đồi. Từ lâu, trâu bò chủ yếu thả rông. Nhưng mấy năm trở lại đây, người dân đổi khác, trồng cỏ voi, cỏ VA06, cỏ Ghine để chủ động thức ăn. Nhất là vào mùa đông, cái rét ở Nà Bủng thật khủng khiếp, sương muối phủ trắng bản làng. Nếu không chủ động trồng cỏ làm thức ăn cho đàn trâu, bò thì sẽ bị chết đói, chết rét.

Chị Giàng Thị Dúa ở bản Nà Bủng 2 kể: “Ngày trước thả trâu hết, gặp đói cỏ là nó ốm. Giờ mình trồng cỏ cạnh nhà, cả bản làm theo. Cỏ voi trồng quanh nhà, lên tốt, trâu ăn no, lớn nhanh. Mình đỡ phải chạy lên rừng tìm cỏ”. Cách nói của chị Dúa mộc mạc nhưng nghe là biết sự đổi thay đang hiện ra từng ngày.

Năm 2025, sau dịch tả lợn châu Phi hành hoàng tại xã, dân bản không còn chủ quan như trước. Hộ nào cũng giữ chuồng sạch, định kỳ tiêm vaccine. Người dân bảo nhau: “Nuôi con gì cũng phải biết giữ nó”.

Anh PLâu nói thêm:“Ngày trước cứ để chuồng bẩn. Từ khi dịch đến, cán bộ chỉ kỹ hơn. Giờ tiêm phòng đủ, trâu bò ít ốm. Con gì cũng vậy, chăm kỹ mới được. Nhờ vậy, các bản nhiều năm liền không xảy ra dịch lớn. Đàn vật nuôi khỏe mạnh, tăng đều.

Nà Bủng rộng đất, phù hợp nuôi đại gia súc. Xã xác định phát triển đàn trâu, bò là hướng lâu dài. Ảnh Vinh Duy.

Ông Nguyễn Văn Tiếp – Chủ tịch UBND xã Nà Bủng, chia sẻ rất chân tình: “Nà Bủng rộng đất, phù hợp nuôi đại gia súc. Xã xác định phát triển đàn trâu, bò là hướng lâu dài. Còn đàn lợn, sau dịch tả châu Phi, bà con sợ tái đàn. Nhưng nếu để bỏ trống thì thiệt. Xã vận động bà con nuôi lại từ ít đến nhiều, theo hướng an toàn”.

Theo ông Nguyễn Văn Tiếp thì phục hồi đàn lợn là việc không thể làm nhanh. Nhưng có dân làm trước, dân khác thấy ổn thì làm theo. Quan trọng nhất là giữ vệ sinh chuồng trại, không để dịch quay lại.

Không chỉ gia súc, gia cầm, xã còn khuyến khích bà con nuôi cá. Toàn xã hiện có 18,26 ha mặt nước nuôi thủy sản. Loài cá chủ yếu là trắm, rô phi, chép, hợp khí hậu và dễ chăm. Hằng năm, xã chỉ đạo người dân kiểm tra bờ ao, nhất là mùa mưa lũ, tránh nước cuốn trôi. Cán bộ cũng vận động dân mở rộng ao, cải tạo hồ để nuôi thêm.

Dọc theo những con dốc, nhiều chuồng bò mới được dựng. Những vạt cỏ voi xanh dài ngang đầu người. Ao cá được kè lại chắc chắn. Đàn gà, đàn vịt kêu trước sân. Những thứ ấy không phải là công trình lớn, nhưng là thành quả thật của từng hộ dân. Cuộc sống bớt khó. Người dân có thêm niềm tin.

Người dân xã Nà Bủng đang phục hồi đàn lợn sau dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh Vinh Duy.

Có lẽ điều thay đổi rõ nhất chính là suy nghĩ của bà con. Họ hiểu rằng nuôi con gì cũng cần chăm kỹ, làm cẩn thận, làm đến nơi đến chốn. Và mỗi khi nhìn đàn trâu bò khỏe mạnh bước xuống bãi chăn, ai cũng thấy yên bụng.

Nà Bủng không đổi thay ồn ào. Mọi thứ đến từ những điều nhỏ như trồng mấy luống cỏ, làm lại cái chuồng, giữ ao cá sạch, tiêm phòng đúng kỳ. Từ từ rồi thành nhiều. Và chính những bước nhỏ ấy giúp bản làng hôm nay đỡ nhọc hơn hôm qua.

Khi tiếng mõ trâu vang lên trong làn sương buổi sớm, người Nà Bủng biết một ngày làm việc nữa lại bắt đầu. Và họ cũng biết rằng mình đang đi đúng hướng, hướng đi dựa vào sức lao động của chính mình, bằng những việc giản dị mà vững bền.