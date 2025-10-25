Nông thôn Tây Bắc: Hội Nông dân xã Bản Bo tăng cường vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Hội Nông dân xã Bản Bo quan tâm tới hoạt động đào tạo nghề cho hội viên

Hội Nông dân xã Bản Bo vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với 23 chi hội, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Bản Bo đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hết năm 2024, trên địa bàn xã có 32 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Hội Nông dân xã Bản Bo cũng đặc biệt quan tâm tới hoạt động đào tạo nghề cho nông dân. Hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 6 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 180 hội viên. Sau học nghề, hơn 90% hội viên có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Bản Bo còn phối hợp triển khai cho hội viên nông dân vay vốn Qũy hỗ trợ nông dân các cấp, thực hiện 4 dự án, với số tiền gần 2 tỷ đồng; phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn duy trì các chương trình cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với tổng dư nợ gần 28 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã Bản Bo tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Tùng Phương)

Hội Nông dân xã cũng đã triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: trồng lúa thân thiện môi trường (bản Hợp Nhất), phát triển cây chè (bản Hưng Phong, Nà Khương, Nà Hiềng), trồng dong riềng (bản Nà Tăm, Nà Vàn, Coóc Noọc)... góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân xã Bản Bo đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Hội; nâng cao sản lượng vùng chè trên địa bàn xã Nà Tăm (cũ) gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hằng năm có từ 60% hộ hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trở nên…

Tại đại hội, các đại biểu tham luận nêu rõ những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên thi đua sản xuất, phát triển kinh tế tập thể; chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của hội viên trong phong trào xây dựng nông thôn mới cũng như đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội trong thời gian tới.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Bản Bo nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Tùng Phương)

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lai Châu nhấn mạnh; Nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân xã cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật; xây dựng mô hình kinh tế tập thể... góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.