Nông thôn Tây Bắc: Hạt Kiểm lâm Mường Tè nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Mường Tè nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Hạt Kiểm lâm Mường Tè được phân công quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp tại 7 xã: Bum Tở, Bum Nưa, Mường Tè, Tà Tổng, Mù Cả, Pa Ủ, Thu Lũm, với độ che phủ rừng trung bình đạt 67,61%.

Với tổng diện tích rừng lên tới hơn 174.654 ha, trong đó đại bộ phận là rừng tự nhiên hiểm trở, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được Hạt Kiểm lâm Mường Tè xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Tuy nhiên, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Hạt quản lý vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.

Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các xã do Hạt Kiểm lâm Mường Tè quản lý, có nhiều chuyển biến tích cực. (Ảnh: Thanh Ngân)

Một trong những trở ngại lớn mà Hạt Kiểm lâm Mường Tè gặp phải trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng phải kể đến, đó là địa bàn rộng và hiểm trở. Rừng tập trung ở khu vực bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, khiến việc tuần tra, kiểm soát và triển khai lực lượng chữa cháy gặp khó khăn, trong khi lực lượng kiểm lâm chuyên ngành lại mỏng. Thêm vào đó, tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, với các đợt nắng nóng kéo dài, làm tăng nguy cơ cháy rừng lên cấp độ nguy hiểm.

Một thách thức không nhỏ khác, đó là trình độ dân trí không đồng đều và phong tục canh tác nương rẫy lạc hậu của đồng bào vùng sâu, vùng biên giới nơi đây, dễ dẫn đến nguy cơ cháy rừng và các hành vi vi phạm lâm luật khác.

Vượt lên những khó khăn, trở ngại đó, Hạt Kiểm lâm Mường Tè đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các cơ quan, ban, ngành để xây dựng phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Hạt Kiểm lâm Mường Tè đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Kiểm lâm địa bàn đã tham mưu cho UBND các xã tổ chức họp dân tại các bản, khu phố, tuyên truyền về Luật lâm nghiệp cũng như những lợi ích của việc giữ rừng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Những cánh rừng ở các xã do Hạt Kiểm lâm Mường Tè quản lý ngày càng phát triển xanh tốt. (Ảnh: Thanh Ngân)

Song song với công tác tuyên truyền, kiểm lâm địa bàn của Hạt đã tham mưu cho các xã ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với các hộ dân. Đã có 9.830 hộ gia đình thuộc 104 bản, khu phố trên địa bàn Hạt Kiểm lâm Mường Tè quản lý, ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với chính quyền các xã. "Việc ký cam kết này không chỉ là thủ tục, mà còn là sự ràng buộc trách nhiệm pháp lý và tinh thần của người dân với “lá phổi xanh” trên địa bàn" – anh Vũ Quang Tiệp, cán bộ Hạt Kiểm lâm Mường Tè chia sẻ.

Không chỉ dừng ở đó, trong mùa khô hanh cao điểm, Hạt Kiểm lâm Mường Tè đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND các xã phân công lực lượng thường trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ khi cảnh báo cháy rừng đạt cấp IV (nguy hiểm) và cấp V (cực kỳ nguy hiểm).

Nhiều giải pháp đồng bộ bảo vệ rừng ở Hạt Kiểm lâm Mường Tè

Kiểm lâm địa bàn cũng thường xuyên theo dõi cảnh báo cháy rừng, để kịp thời phát hiện và xử lý các điểm cháy theo phương châm "4 tại chỗ". Công tác tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm được duy trì liên tục, đồng thời hướng dẫn người dân đốt nương rẫy, xử lý thực bì an toàn theo quy trình, không để cháy lan vào rừng.

Hạt Kiểm lâm Mường Tè thường xuyên tăng cường cán bộ đi tuần tra, kiểm tra rừng, nhất là vào mùa khô hanh. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Tè Nguyễn Văn Tình, động lực lớn để người dân tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng chính là nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, khuyến khích sự tích cực và trách nhiệm của cộng đồng. Từ khi có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được nâng lên rõ rệt. Minh chứng rõ nét nhất là số vụ vi phạm lâm luật cũng như số vụ cháy rừng trên địa bàn giảm mạnh.

"Kết quả 9 tháng đầu năm không có vụ cháy rừng nào xảy ra là minh chứng cho tinh thần chủ động, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và ý thức của người dân trên địa bàn. Khi có cháy rừng xảy ra, ngoài các lực lượng nòng cốt, người dân địa phương cũng rất tích cực, hăng hái tham gia chữa cháy” – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Tè cho hay.

Ông Lò Văn Mùn, ở bản Nậm Củm, xã Mường Tè (Lai Châu) chia sẻ: "Trước đây, bà con mình đốt nương rẫy còn tùy tiện. Những năm gần đây, được cán bộ kiểm lâm tuyên truyền, hướng dẫn kỹ, biết về nguy cơ và biết rõ trách nhiệm của mình, nên bà con dân bản cũng cẩn thận hơn khi đốt nương. Rừng không cháy, bàn con trong bản cũng cảm thấy yên tâm hơn".

Với các giải pháp đồng bộ cùng với việc vào cuộc tích cực của người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, những cánh rừng trên địa bàn các xã do Hạt Kiểm lâm Mường quản lý, ngày càng phát triển xanh tốt.