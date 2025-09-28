Nông thôn Tây Bắc: Giới trí thức tỉnh Lào Cai kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Những ngày này, theo dõi công tác chuẩn bị Đại hội, nắm các thông tin về Đại hội thông qua các phương tiện thông tin. Đội ngũ trí thức tỉnh Lào Cai đã và đang gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách, chiến lược thực chất, phù hợp với tiềm năng và yêu cầu phát triển của tỉnh trong bối cảnh mới.

Đại diện giới khoa học, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai cho rằng Đại hội cần đề ra những chủ trương đột phá để khai thác hiệu quả các nguồn lực, nhất là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai. Ảnh: PV.

"Với đại hội lần này thì tôi cũng mong Đại hội có thể đưa ra được những quyết sách góp vào phần phát triển chung của tỉnh. Thứ nhất là cần phải có những cơ chế đặc thù đặc biệt đột phá vượt trội để khơi thông mọi nguồn lực. Thứ hai là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao và đặc biệt là đội ngũ tri thức đóng góp trong lĩnh vực khoa học công nghệ; quan tâm lĩnh vực khoa học công nghệ tại địa phương; cũng cần phải bố trí nguồn ngân sách đảm bảo chi ngân sách cho lĩnh vực khoa học công nghệ từ hai đến ba phần trăm theo đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Trung ương". Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai nói.

Cùng với các nhà khoa học, những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế cũng gửi gắm nhiều tâm tư vào kỳ Đại hội này.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên Trường dân tộc nội trú THCS Yên Bình, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai chia sẻ, "Với vai trò là một người công tác trong ngành giáo dục, tôi tin rằng Đại hội sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa phát triển của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và nguồn nhân lực trẻ. Và tôi mong rằng là tỉnh sẽ tiếp tục có những chính sách để hỗ trợ phát triển chất lượng giáo dục của vùng sâu và có những chính sách quan tâm hơn nữa tới đời sống và điều kiện làm việc của giáo viên".

Cán bộ Trạm Y tế xã Lương Thịnh, tỉnh Lào Cai khám bệnh cho người dân. Ảnh: Hoàng Hữu.

Với Y sĩ Bùi Thị Hương công tác tại Trạm Y tế xã Lương Thịnh, tỉnh Lào Cai mong muốn Đại hội lần này sẽ có nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến ngành Y tế, đặc biệt liên quan đến các chế độ chính sách dành cho cán bộ ngành y."Tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đặc biệt quan tâm đến ngành y tế, đặc biệt là đào tạo bác sĩ trẻ, đầu tư trang thiết bị hiện đại, cải cách chế độ tiền lương và phụ cấp trực, đặc biệt công tác y tế dự phòng và chuyển đổi số". Y sĩ Hương bộc bạch.

Trong những ngày này, cùng với nhân dân trong tỉnh, quan tâm, theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, giới văn nghệ sĩ của Lào Cai cũng bày tỏ tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng trong giai đoạn mới.

Nhà văn Nguyễn Hiền Lương cho rằng quan trọng là phát huy được yếu tố con người để đưa tỉnh Lào Cai phát triển nhanh, hài hòa bản sắc và hạnh phúc. Ảnh: PV.

Nhà văn Nguyễn Hiền Lương, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Là một trí thức trong đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ của tỉnh thì tôi cũng kỳ vọng không chỉ là phát huy những tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên hay là tiềm năng về văn hóa, tôi cho rằng quan trọng là phát huy được yếu tố con người để đưa tỉnh Lào Cai phát triển nhanh, hài hòa bản sắc và hạnh phúc".

Những kỳ vọng từ đội ngũ trí thức cho thấy sự đồng lòng, khát khao được đóng góp trí tuệ và tâm huyết vào sự phát triển chung của tỉnh. Đây là nguồn động lực to lớn để Lào Cai tiến bước vào kỷ nguyên mới, vững vàng và thịnh vượng.