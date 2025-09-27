Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai khánh thành đường hơn 360 tỷ nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai
27/09/2025 12:21 GMT +7
Sáng 27/9, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình đường nối đường tỉnh 163 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Đường nối đường tỉnh 163 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Công trình đường nối đường tỉnh 163 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc Dự án Nút giao IC13, được phê duyệt đầu tư vào tháng 8/2021. Tuyến đường có chiều dài 6,15km , được thiết kế theo quy mô đường đô thị với nền đường rộng 20,5m, mặt đường rộng 10,5m và vỉa hè mỗi bên rộng 5m. Kết cấu mặt đường là thảm bê tông nhựa.
Dự án có tổng mức đầu tư 362,8 tỷ đồng, trong đó riêng công trình đường nối là 282,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Để hoàn thành công trình, dự án đã thực hiện thu hồi 27,3ha đất của 394 hộ gia đình. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn như ảnh hưởng của dịch bệnh, biến động giá vật liệu và thời tiết bất lợi, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Lào Cai phát triển nhanh, bền vững.
Công trình sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển các khu đô thị, dịch vụ thương mại, công nghiệp dọc theo tuyến đường. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong khu vực dự án.
Để phát huy tối đa hiệu quả công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Sở Xây dựng và chủ đầu tư cần làm tốt công tác quản lý, duy tu để đảm bảo an toàn, kỹ thuật trong quá trình khai thác. Đồng thời, cần tiếp tục nghiên cứu kết nối đồng bộ tuyến đường với các trục giao thông khác và kêu gọi các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng dọc hai bên tuyến, mang lại giá trị gia tăng cao cho địa phương.
Kết thúc buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa công trình vào khai thác, sử dụng trong niềm vui phấn khởi của toàn thể nhân dân.
