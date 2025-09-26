Khu vực có nguy cơ sạt lở đất vào khu dân cư các hộ dân ở thôn Cồ Lồ Chin, xã Pha Long. Ảnh: Nguyễn Cường Quyền,

Qua khảo sát cho thấy, tại khu vực đường tuần tra biên giới (Mốc 162–163), các vết nứt và điểm sạt trượt ngày càng lan rộng.

Cuối tháng 8/2025, vừa qua, hàng trăm mét khối đất đá đã sạt xuống sát khu vực nhà dân, ảnh hưởng trực tiếp tính mạng và tài sản của 19 hộ dân, 105 nhân khẩu, trong thôn, trong đó, có 2 hộ đã tự tìm đất và làm nhà di chuyển.

Ngoài ra, khoảng 20 hộ khác trên địa bàn xã Pha Long cũng nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng khi mưa bão lớn tiếp tục xảy ra.

Trước tình hình đó, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đã thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư dự án bố trí dân cư tập trung khẩn cấp tại vị trí an toàn ở thôn Sả Chải, xã Pha Long.

Dự án dự kiến triển khai trên diện tích khoảng 3 ha, bao gồm hạ tầng thiết yếu như: giao thông nôi bộ khoảng 800m, san gạt mặt bằng cho trên 30 hộ, cấp điện – cấp nước, hệ thống thoát nước, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng…nhằm sớm ổn định đời sống người dân.

Anh Tráng Xù Pao, Trưởng thôn thôn Lồ Cố Chin, xã Pha Long (huyện Mường Khương cũ) thông tin: Hiện nay, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, đặc biệt là di chuyển người dân đến nơi an toàn khi mưa bão và khảo sát nơi ở mới cho người dân.

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Lào Cai kiểm tra điểm sạt lở. Ảnh: Nguyễn Cường Quyền.

Ông Phạm Tất Minh, Chủ tịch UBND xã Pha Long, tỉnh Lào Cai cho biết: Địa phương hiện chỉ có thể vận động bà con di dời tạm vào trường học, nhà văn hóa sau mỗi trận mưa bão.

Đây chỉ là giải pháp tình thế, không thể đảm bảo an toàn lâu dài. Chính quyền xã rất mong tỉnh sớm phê duyệt và bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án di dân khẩn cấp này.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai về việc xử lý nguy cơ sạt lở tại khu vực thôn Lồ Cố Chin, các sở, ngành chuyên môn, UBND xã Pha Long đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, sớm trình thẩm định để phê duyệt chủ trương đầu tư.

Việc triển khai dự án không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân, mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai, mưa bão diễn biến ngày càng phức tạp.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các sở, ngành và chính quyền địa phương đang quyết tâm thực hiện chỉ đạo của tỉnh, đưa 19 hộ dân cùng các hộ có nguy cơ cao ra khỏi vùng sạt lở, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại khu vực biên giới.