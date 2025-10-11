Nông thôn Tây Bắc: Động lực giữ rừng của người dân xã Tả Lèng

Rừng Tả Lèng “hồi sinh”

Nằm ở vùng nông thôn Tây Bắc, xã Tả Lèng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Hồ Thầu, Tả Lèng, Giang Ma của huyện Tam Đường cũ. Sau sáp nhập, xã Tả Lèng có tổng diện tích tự nhiên là 12.836,2 ha. Toàn xã có 26 bản, với dân số hơn 12.600 người.

Trước đây, nói đến Tả Lèng, người ta thường nhắc đến tập quán canh tác nương rẫy đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Việc người dân chưa nêu cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng, dẫn đến tình trạng rừng bị xâm hại, chất lượng suy giảm diễn ra thường xuyên. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và đặc biệt là từ khi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng vào cuộc sống, những cánh rừng ở Tả Lèng đã dần “hồi sinh”, trở nên xanh tốt.

Ý thức, trách nhiệm giữ rừng của người dân xã Tả Lèng ngày càng nâng cao. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hiện nay, xã Tả Lèng có tổng diện tích rừng là 7.903,1 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên lên đến 7.685,6 ha. Tỷ lệ độ che phủ rừng của xã đạt 60,7%. Con số này là minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của tài nguyên thiên nhiên, gắn liền với sinh kế bền vững của người dân.

Theo Chủ tịch tịch UBND xã Tả Lèng Phong Vĩnh Cường, yếu tố then chốt tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở Tả Lèng chính là chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

“Được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân các bản trong xã ngày càng tích cực hơn trong công tác bảo vệ rừng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã thổi "luồng sinh khí" mới, giúp người dân nơi đây thay đổi tư duy, nêu cao ý thức, trách nhiệm giữ rừng. Nhờ đó, diện tích rừng trên địa bàn xã ngày càng phát triển xanh tốt” – Chủ tịch UBND xã Tả Lèng khẳng định.

Được chăm sóc, bảo vệ tốt, những cánh rừng ở Tả Lèng ngày càng thêm xanh. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đúng như lời của Chủ tịch UBND xã Tả Lèng, đi thăm các bản của xã Tả Lèng, chúng tôi được “mục sở thị” những cánh rừng xanh tốt. Những quả đồi trọc trước đây, giờ hiện hữu một màu xanh tươi tốt của cây rừng.

Chia sẻ với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, anh Hoàng Văn Tuấn – tổ trưởng tổ kiểm lâm địa bàn xã Tả Lèng, vui vẻ cho biết: Những năm gần đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Tả Lèng có nhiều chuyển biến tích cực. Trước đây, do tập quán canh tác, một bộ phận người dân trong xã thường xuyên phá rừng làm nương rẫy hay đốt nương gây cháy rừng, khiến cho những cánh rừng bị “rỉ máu”.

Từ khi có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tình trạng chặt, phá rừng làm nương của người dân trong xã đã giảm rõ rệt. Không chỉ có vậy, ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân trong xã cũng ngày một nâng cao. Người dân các bản trong xã cùng chung sức, đồng lòng giữ rừng, góp phần nhân lên màu xanh cho những cánh rừng trên địa bàn.

Người dân xã Tả Lèng chung tay giữ rừng

Công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Tả Lèng ngày càng được chú trọng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Cũng theo anh Tuấn, những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Tả Lèng đã có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn. Không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã Tả Lèng còn triển khai ký cam kết bảo vệ rừng với các hộ dân ở các bản trong xã. Các bản ở xã Tả Lèng đều có tổ chuyên trách bảo vệ rừng và hoạt động khá hiệu quả, giúp cho diện tích rừng nơi đây phát triển xanh tốt.

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đi vào cuộc sống không chỉ góp phần nhân lên màu xanh của rừng, mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho người dân các bản ở Tả Lèng. Được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân xã Tả Lèng không chỉ có điều kiện mua sắm vật dụng sinh hoạt, lo cho con cái học hành, mà còn có thêm nguồn vốn để phát triển chăn nuôi, trồng trọt dưới tán rừng, từng bước loại bỏ thói quen đốt nương làm rẫy truyền thống.

Tỷ lệ độ che phủ rừng của xã Tả Lèng đạt hơn 60%. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chia sẻ với chúng tôi, chị Phàn Thị Sảng, ở bản Chu Lìn, xã Tả Lèng, phấn khởi nói: Từ khi có chính sách chi trả tiền DVMTR, gia đình tôi đã có một khoản tiền đều đặn để chi tiêu và đầu tư vào chăn nuôi, trồng thảo quả dưới tán rừng. Nhờ có tiền dịch vụ môi trường rừng, người dân trong bản, ai cũng nêu cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng. Giờ chúng tôi coi rừng như báu vật để cùng chung tay bảo vệ, ai vi phạm sẽ không được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng của năm đó.

Có thể khẳng định, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã phát huy hiệu quả rõ rệt ở Tả Lèng. Nhờ chính sách đúng đắn này, những cánh rừng ở Tả Lèng không chỉ được “hồi sinh” mà còn phát triển ngày càng xanh tốt. Người dân xã Tả Lèng cũng có thêm sinh kế bền vững từ việc giữ rừng xanh tốt.