Nông thôn Tây Bắc: “Dân vận khéo” chìa khóa vàng mở cánh cửa no ấm

Trong hành trình tác nghiệp ở Tây bắc, chúng tôi – những người làm công tác tuyên truyền có cơ hội được nghe nhiều, thấy nhiều về những chính sách, chủ trương và nhận thấy nhiều cách làm hay để một nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, được "đắp da, đắp thịt", biến thành cơm ăn, áo mặc, thành nụ cười trên môi người dân, để có được những “trái ngọt” ấy ngoài nỗ lực của những cán bộ tâm huyết còn cần những cách làm hay, những giải pháp thiết thực. Ở Lai Châu, mảnh đất biên giới còn nhiều khó khăn và giàu bản sắc văn hóa, giải pháp ấy mang tên “Dân vận khéo”.

“Dân vận khéo” thay đổi diện mạo bản làng vùng cao

Với tỉnh Lai Châu, giải pháp mà Đảng bộ, chính quyền đã và đang triển khai không chỉ là những khẩu hiệu hô hào chung chung, "Dân vận khéo" ở đây được "mã hóa" thành những mô hình cụ thể, chạm đến từng nhu cầu thiết thực nhất của người dân.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu cùng đoàn công tác thăm mô hình kinh tế của đồng bào dân tộc Mông ở xã Mường Kim, Lai Châu. Ảnh: Hồng Liên

Nếu ai có dịp tới vùng đất Than Uyên (huyện Than Uyên cũ của tỉnh Lai Châu, nay là các xã: Than Uyên, Mường Kim, Mường Than, Khoen On) sẽ chứng kiến những câu chuyện vượt khó, không cam chịu đói nghèo của bà con. Mô hình "Tổ liên kết phát triển cây ăn quả" đã thực sự "phá băng" tư duy sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Họ không chỉ được trao cho cái cần câu, mà còn được chỉ cho cách làm ra cần câu và cách câu được nhiều cá nhất.

Những cán bộ dân vận không quản ngày đêm, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cầm tay chỉ việc, biến lý thuyết khoa học kỹ thuật khô khan thành những buổi thực hành sinh động trên nương. Kết quả là những vườn cây ăn quả bạt ngàn thay cho nương đồi cằn cỗi. Là thu nhập ổn định, là những đứa trẻ được đến trường, là những mái nhà vững chãi hơn sau mỗi mùa quả ngọt. Dân vận ở đây chính là cùng dân làm giàu một cách bền vững.

Hay như câu chuyện về "Đoạn đường tự quản xanh – sạch – đẹp" của chị em phụ nữ (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu); không chỉ đơn thuần là chuyện vệ sinh môi trường mà sâu xa hơn là câu chuyện về việc khơi dậy lòng tự hào, ý thức làm chủ của mỗi người dân đối với không gian sống của chính mình. Bằng sự tỉ mỉ, khéo léo, các chị đã biến những con đường làng, đường bản thành con đường hoa rực rỡ và quan trọng hơn họ đã gieo vào lòng mỗi người ý thức "nhà sạch, ngõ đẹp". Sức mạnh mềm của người phụ nữ, khi được khơi dậy đúng cách, đã dệt nên một tấm áo mới cho diện mạo nông thôn.

Và còn đó những "Dòng họ tự quản về an ninh trật tự" của các cựu chiến binh, nơi uy tín của người đi trước trở thành "trọng tài" hòa giải mọi mâu thuẫn, giữ cho tình làng nghĩa xóm bền chặt, bình yên. Hay hình ảnh những thế hệ Đoàn Thanh niên say sưa với điệu xòe, câu hát Then, không để văn hóa cha ông mai một giữa dòng chảy hiện đại.

Đó chính là "Dân vận khéo" trong hành động: Không ra lệnh, không áp đặt, mà gợi mở, đồng hành và lan tỏa. Chủ trương của Đảng từ đó không còn nằm trên giấy, mà đã thực sự hóa thân vào cuộc sống, trở thành động lực nội sinh mạnh mẽ mang sức sống tới những bản làng vùng cao, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Lai Châu.

“Dân vận khéo” biến thách thức thành cơ hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Thế giới phẳng và không gian mạng vừa là cơ hội, vừa là thách thức, các thế lực thù địch không ngủ yên, chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội để tung tin giả, xuyên tạc, chia rẽ. Cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng này đòi hỏi công tác dân vận phải "nâng cấp" để theo kịp thời đại. Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, mỗi công chức, viên chức, người lao động ở Lai Châu hiểu rõ điều đó và đang chủ động bước đi những bước đi chiến lược.

"Dân vận khéo" đã chứng tỏ là "chìa khóa vàng" mở ra cánh cửa no ấm. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự, cách làm sáng tạo, gần dân, sát dân này đã thực sự đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ảnh: Hồng Liên

Để phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục là dòng chảy chính, tỉnh Lai Châu đã xác định những giải pháp trọng tâm, sắc bén cho thời gian tới: Cán bộ dân vận thời 4.0 không chỉ "đi từng ngõ" mà còn phải "lướt" trên không gian mạng. Tỉnh Lai Châu xác định phải nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là ở cơ sở. Người cán bộ giờ đây không chỉ cần cái tâm trong sáng, đôi chân không mỏi, mà còn phải có cái đầu "nhạy", kỹ năng sử dụng công nghệ thành thạo. Họ phải là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận thông tin, biết cách biến Facebook, Zalo thành kênh tuyên truyền hiệu quả, kịp thời nắm bắt dư luận, phản bác những luận điệu sai trái một cách thuyết phục.

Bên cạnh đó, đổi mới mô hình theo "đơn đặt hàng" của nhân dân cũng là giải pháp được chú trọng triển khai. Phong trào "Dân vận khéo" sẽ không đi theo lối mòn, mà phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương và quan trọng nhất là phải xuất phát từ chính nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Nơi nào dân cần làm kinh tế thì có mô hình kinh tế. Nơi nào an ninh phức tạp thì có mô hình an ninh. Nơi nào văn hóa có nguy cơ mai một thì có mô hình văn hóa. Sự linh hoạt này đảm bảo tính hiệu quả và sự tham gia tự giác của quần chúng.

Được biết, tỉnh Lai Châu đã và đang phát huy hiệu quả vai trò "tai mắt" của quần chúng nhân dân. Tăng cường sự phối hợp, đặc biệt là phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Nhân dân không chỉ là đối tượng của dân vận, mà còn là chủ thể giám sát. Các dự án, chính sách tác động trực tiếp đến đời sống phải được đưa ra "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Sự minh bạch và giám sát hai chiều này chính là "vắc-xin" tốt nhất để chống lại tiêu cực và củng cố niềm tin.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến được đẩy mạnh. Một mô hình tốt phải được phân tích, đúc rút kinh nghiệm và lan tỏa, để từ một đốm lửa nhỏ có thể thắp lên cả một cánh đồng.

Hành trình đưa Lai Châu phát triển toàn diện vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng với "chìa khóa vàng" là công tác "Dân vận khéo" được mài giũa ngày càng sắc bén, tin rằng ý Đảng và lòng dân sẽ tiếp tục hòa quyện, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng mảnh đất địa đầu Tổ quốc ngày càng no ấm, văn minh.

Một tiết mục trong Hội thi Dân vận khéo với chủ đề “Tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu”. Ảnh: Hồng Liên

Nhìn từ thực tế, công tác dân vận luôn là một bộ phận không thể tách rời trong chiến lược phát triển toàn diện của Đảng. Trong hành trình 95 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng, “Dân vận khéo” đã, đang và sẽ tiếp tục là phương thức hữu hiệu để Đảng gần dân, sát dân, vì dân, từ đó củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, làm nên sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.