Nóng: Dự báo Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nhậu khẩu hồ tiêu trong ngắn hạn

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (15/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 141.500–144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 141.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 141.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 143.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 141.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (15/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.042 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.234 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Giá hạt tiêu nội địa Việt Nam tăng trong những ngày đầu tháng 5/2026 chủ yếu do nguồn cung cạn kiệt sau khi vụ thu hoạch kết thúc, với lượng tồn kho chuyển sang năm nay ở mức thấp kỷ lục. Nhu cầu nhập khẩu tăng từ nhiều thị trường cũng tạo thuận lợi về giá bán. Bên cạnh đó, tâm lý giữ hàng của nông dân khi thấy giá vượt ngưỡng 140.000 đồng/kg và lo ngại nắng nóng cực đoan ảnh hưởng đến sản lượng vụ tới càng đẩy giá đi lên.

Trong ngắn hạn, giá hạt tiêu được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng hoặc đi ngang ở mức cao. Tuy nhiên, thị trường đang bước vào chu kỳ tăng giá mới do thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, khả năng cao sẽ sớm chạm mốc 150.000 – 160.000 đồng/kg vào giai đoạn cuối năm khi các doanh nghiệp đẩy mạnh gom hàng cho các đơn hàng quý IV/2026.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), bức tranh chung của toàn ngành hạt tiêu và gia vị trong 4 tháng đầu năm cho thấy đà tăng trưởng khá tích cực, trong đó tăng trưởng về lượng cao hơn tăng trưởng về giá trị, phản ánh xuất khẩu được mở rộng mạnh về quy mô hàng hóa nhưng tốc độ tăng kim ngạch chưa tương ứng hoàn toàn do giá xuất khẩu của một số nhóm mặt hàng chưa tăng đồng đều. VPSA cho biết hoạt động xuất khẩu hạt tiêu và gia vị vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Các thị trường nhập khẩu ngày càng yêu cầu cao về dư lượng thuốc BVTV, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận bền vững, kiểm soát chất lượng.

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu của Trung Quốc ước đạt khoảng 90-100 nghìn tấn mỗi năm, trong khi sản lượng sản xuất trong nước chỉ đạt khoảng 30 nghìn tấn, tạo ra khoảng cách cung - cầu đáng kể, buộc thị trường này phải tăng cường nhập khẩu trong năm nay.