Giá tiêu giảm ở Gia Lai, các địa phương khác ổn định, 4 tháng tiêu vẫn bán tốt ra thế giới

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (5/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 140.000–144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 140.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 140.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 142.000 - 142.500đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (5/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.970 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.183 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 4/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 29.000 tấn hạt tiêu các loại, thu về 183,6 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 95.100 tấn hạt tiêu, giá trị đạt 614,4 triệu USD.

Theo đó, xuất khẩu mặt hàng này của nước ta tăng mạnh 29,2% về khối lượng và tăng 20,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025 dù giá bình quân giảm 6,4%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, Mỹ, Đức và Thái Lan là ba thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 29,8%, 6,6% và 5,2%.

Nông dân trồng tiêu giảm bán hàng ra thị trường cùng nhu cầu mua liên tục từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc đã hỗ trợ giá tăng. Người mua ngày càng chuyển sang các chiến lược mua có kế hoạch và mua kỳ hạn, đặc biệt trong bối cảnh các thay đổi quy định sắp tới của Liên minh châu Âu.

Ảnh hưởng của thời tiết cùng việc chuyển đổi cây trồng của người nông dân, khiến sản lượng tiêu vụ 2026 của Việt Nam được dự báo giảm khoảng 15 – 20% so với vụ trước, chỉ đạt 170.000 – 180.000 tấn. Nguồn cung đang ngày càng thắt chặt dù Việt nam vẫn đóng vai trò là nguồn cung chủ đạo.

Trong khi đó, thị trường Brazil vẫn ổn định, nguồn cung đang được đưa dần ra thị trường, với nhịp bán thận trọng từ phía người sản xuất.

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp bang Espírito Santo, trong năm 2025, khoảng 15% lượng hạt tiêu xuất khẩu của Espírito Santo được xuất khẩu sang thị trường Trung Đông. Ngoài sự sụt giảm nhu cầu, các nhà xuất khẩu còn phải đối mặt với chi phí vận tải biển và bảo hiểm hàng hóa tăng cao, do tàu thuyền phải đi vòng qua các tuyến đường thay thế để tránh khu vực rủi ro.