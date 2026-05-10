Giá tiêu bật tăng vài nơi sau chuỗi đi ngang kéo dài trong tuần

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (10/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 141.000–144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 141.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 141.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 142.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (10/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.955 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.164 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu toàn cầu thời gian qua chịu ảnh hưởng bởi áp lực giảm giá từ cả phía cung và cầu. Một mặt, nhu cầu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các diễn biến địa chính trị, tác động đến thương mại toàn cầu. Đồng thời, lượng tiêu nhập khẩu vào Việt Nam tăng lên đã tạo ra một số áp lực giảm giá ở phía cung. Tuy nhiên, hoạt động mua vào đầu cơ vẫn tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Một số nhận định cho rằng nguồn hàng vụ mới gia tăng tại Việt Nam đã tạo áp lực giảm nhẹ lên thị trường nội địa trong thời gian qua. Nhu cầu bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông, nơi tiêu thụ khoảng 30.000 tấn hồ tiêu mỗi năm, đồng thời còn là khu vực trung chuyển một lượng lớn hàng hóa. Bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu cũng ảnh hưởng đến nhu cầu và vận chuyển.

Trong những tuần gần đây, nhu cầu đầu cơ đã hỗ trợ phần nào cho thị trường khi các thương nhân và nhà chế biến tranh thủ mua vào. Áp lực bán vẫn yếu do người trồng và thương lái đang cố gắng bổ sung lại lượng tồn kho đã giảm trong năm trước.

Dự báo, căng thẳng địa chính trị toàn cầu và giá dầu tăng cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá hàng hóa. Trong khi phía cung chịu tác động bởi lượng hằng ngày càng dồi dào, phía cầu sẽ vẫn yếu nếu hoạt động kinh tế toàn cầu còn bị ảnh hưởng bởi tình hình Trung Đông. Tuy nhiên, hoạt động mua vào khi giá thấp có thể hỗ trợ thị trường, trong khi áp lực từ phía cung có thể giảm dần sau khi thu hoạch dần kết thúc.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định giá hạt tiêu nội địa sẽ sớm phục hồi khi nguồn cung dần thu hẹp sau khi bán ra mạnh trong vụ, cùng với đó, nhu cầu nhập khẩu quốc tế dự báo sẽ cải thiện, đặc biệt từ Mỹ và các thị trường lớn khác.

Tính đến hết quý I, các doanh nghiệp thành viên VPSA đã xuất khẩu 53.256 tấn hồ tiêu các loại, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 80,3% tổng lượng xuất khẩu. Trong khi đó, khối doanh nghiệp ngoài VPSA đạt 13.094 tấn, tăng mạnh 146,5% và chiếm 19,7% thị phần.