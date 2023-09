Hội Nông dân thành phố Sơn La (Sơn La) tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn năm 2023.

Vừa qua, Hội Nông dân thành phố Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn năm 2023. Tại Hội nghị các học viên là Chi hội trưởng, chi hội nông dân các bản, thuộc xã Hua La, Chiềng Cọ, phường Chiềng Cơi (TP. Sơn La, Sơn La) đã được giảng viên của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố, Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh giới thiệu, bổ sung và cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh Nông, Lâm, Thủy sản; quy định của Luật An toàn thực phẩm; các nội dung chính của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn được hướng dẫn công tác đảm bảo ATTP, thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; kỹ năng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng và hướng dẫn chọn mua thức ăn đường phố an toàn. Đồng thời tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.



Nông dân Sơn La đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Tòng Văn Vui, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Sơn La cho biết: Thông qua tập huấn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh ngăn chặn việc sản xuất thực phẩm không an toàn, xóa bỏ hiện tượng sản xuất để ăn, phân biệt để bán như "Rau hai luống, lợn hai chuồng".

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa nhằm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Tiếp tục vận động, hướng dẫn, tập huấn áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, trong đó chú trọng sản xuất kinh doanh theo chuỗi với các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng phù hợp như: Hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với các hộ nông dân từ khâu cung cấp vật tư, dịch vụ đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm; liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn giữa cơ sở sản xuất ban đầu với các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh.