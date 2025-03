Nông dân hạn chế bán, giá cà phê lại có tuần đi lên, những dự báo 'nóng' mới nhất

Giá cà phê hôm nay 16/3

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch London đứng ở mức 5.397 USD/tấn, giảm 2,37% (131 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng giảm 2,34% (129 USD/tấn), xuống còn 5.377 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm 2,2% (8,5 US cent/pound), xuống còn 377,2 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 2,05% (7,75 US cent/pound), về mốc 370,9 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay 16/3 giao dịch trong khoảng 130.000 - 132.000 đồng/kg.

Theo đó, các thương lái tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông có giá thu mua cà phê ở mức 132.000 đồng/kg. Tiếp đến là giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đứng ở mức 131.800 đồng/kg, tỉnh Lâm Đồng đạt 130.000 đồng/kg.

Như vậy, cà phê Arabica đóng cửa phiên cuối tuần nằm ở mức 377,2 cent/pound, sụt giảm so với đóng cửa tuần trước nằm ở mức 384,4 cent và cà phê Robusta đóng cửa nằm ở mức 5.397 USD/tấn, vẫn nằm trên mức 5.353 USD/tấn của đóng của tuần trước.

Tuy nhiên nếu tính trên các phiên hằng ngày thì giá trong ngày giao dịch cuối tuần đã giảm mạnh khi có thông tin dự báo sẽ có mưa ở Brazil, đã đẩy giá cà phê Arabica xuống đụng mức thấp nhất của 2 tuần. Dự báo của cơ quan khí tượng Somar Meteorologia cho hay sẽ có mưa rào trên diện rộng vào tuần tới tại bang Minas Gerais, vùng sản xuất Arabica lớn nhất của Brazil, làm giảm bớt lo ngại về tình trạng khô hạn.

Hiệp hội những nhà xuất khẩu cà phê tại Brazil, gọi tắt là Cecafé cũng đã báo cáo tổng lượng xuất khẩu cà phê nhân trong 8 tháng đầu niên vụ cà phê của Brazil từ tháng 7 đến tháng 2/2025, cao hơn 3,82% so với cùng kỳ năm cà phê trước, đạt tổng cộng 30,47 triệu bao. Tuy nhiên lượng cà phê nhân xuất khẩu của nước này tính riêng trong tháng 2 vẫn thấp hơn tới 11,66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng cà phê Arabica tồn kho qua chứng nhận nắm giữ trên sàn giao dịch New York đã tăng 8.652 bao, đạt mức 802.277 bao.

Về mặt kỹ thuật, giá cà phê loại Robusta hiện đang đi vào chu kỳ sụt giảm, tuy nhiên qua phân tích đồ thị cho thấy thị trường này rất khó để giảm qua khỏi mức 5.280 USD/tấn tính theo giá tháng 5. Dự báo sẽ có nhiều rung lắc xảy ra cho khung giá hiện thời trong tuần tới.

Được biết, Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) đã công bố báo cáo thị trường cà phê toàn cầu của mình trong tháng 2. Giá chỉ số tổng hợp của nhóm đối với cà phê cao hơn 14,3% so với giá tháng 1, với lượng xuất khẩu giảm 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái.



Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cũng đã công bố báo cáo nêu rõ giá cà phê toàn cầu đã đạt mức cao nhất trong 13 năm vào tháng 12 năm ngoái, do sản lượng giảm ở các nước xuất khẩu chính do thời tiết bất lợi.

Giá cà phê Arabica tăng 58% và Robusta tăng 70% so với năm 2023, thu hẹp khoảng cách giá giữa hai loại cà phê này lần đầu tiên kể từ giữa những năm 1990. Các yếu tố chính bao gồm hạn hán ở Việt Nam (sản lượng giảm 20%), mưa quá nhiều ở Indonesia (giảm 16,5%) và thời tiết bất lợi ở Brazil, nhà cung cấp cà phê Arabica lớn nhất, dẫn đến việc điều chỉnh giảm dự báo về mùa màng. Chi phí vận chuyển cao hơn cũng góp phần làm giá tăng vọt.

FAO cũng cảnh báo về khả năng tăng giá thêm trong năm nay nếu vấn đề về nguồn cung vẫn tiếp diễn và nhấn mạnh nhu cầu đầu tư vào canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu, đa số nông dân sản xuất là những hộ nhỏ những người sản xuất ra 80% cà phê toàn cầu, đang bị ảnh hưởng nặng nề. Brazil và Việt Nam chiếm gần 50% sản lượng cà phê thế giới.

Về các quốc gia sản xuất, giá cà phê hạt tăng 17,8% ở Ethiopia, 12,3% ở Kenya, 13,6% ở Brazil và 11,9% ở Colombia. Chi phí vận chuyển cao hơn cũng được phát hiện là một trong những yếu tố góp phần làm tăng giá cà phê thế giới.

Bộ phận Thị trường và Thương mại của FAO chỉ ra rằng: “Giá cao sẽ tạo động lực để đầu tư nhiều hơn vào công nghệ và nghiên cứu và phát triển trong ngành cà phê – vốn phụ thuộc phần lớn vào những hộ nông dân sản xuất nhỏ – nhằm tăng khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu”. Ngoài ra, cơ quan của Liên Hợp Quốc đã đề cập rằng biến đổi khí hậu đang tác động đến sản xuất cà phê trong dài hạn. Do đó, FAO hỗ trợ nhiều quốc gia sản xuất cà phê để giúp nông dân áp dụng các kỹ thuật chống chịu với khí hậu.