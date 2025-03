Giá cà phê lại tăng đồng loạt, thương lái tại Đắk Lắk và Đắk Nông nâng giá thu mua lên cao nhất

Giá cà phê hôm nay 14/3

Giá Robusta trên sàn London tăng 20 USD, tương đương 0,4% lên mức 5.528 USD/tấn. Giá Arabica trên sàn New York giảm thêm 1,05 cent, tương đương 0,3% chốt ở 385,7 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước hôm nay chốt ở 131.500 – 133.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Theo đó, các thương lái tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông nâng giá thu mua cà phê lên mức 133.500 đồng/kg. Tiếp đến là giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đứng ở mức 133.300 đồng/kg, tỉnh Lâm Đồng đạt 131.500 đồng/kg.

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2025 đạt 309.505 tấn, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, giá trị kim ngạch xuất khẩu thu về lại tăng mạnh 37,2% lên mức kỷ lục 1,72 tỷ USD nhờ giá duy trì ở mức cao.

Với kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng hiện nay, dự báo trong năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam có thể đạt trên 6 tỷ USD. Theo định hướng đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu mở rộng 11.000 ha cà phê đặc sản, sản lượng đạt 15.000 tấn/năm.

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), nhấn mạnh khi diện tích và năng suất cà phê đã đạt đến giới hạn, ngành cà phê cần đầu tư vào chế biến sâu và xây dựng thương hiệu để tiếp tục tăng trưởng. Ngoài phát triển sản phẩm cà phê thì văn hóa cà phê cũng còn rất nhiều dư địa phát triển khi gắn với du lịch và kinh tế trải nghiệm.

Có một thực tế là rất khó để mua cà phê ở Việt Nam vào lúc này vì nông dân không bán. Đồng thời, nguồn cung thay thế từ Brazil rất ít. Không chỉ ở Việt Nam, nguồn cung cà phê toàn cầu cũng đang bị thắt chặt do các vấn đề thu hoạch tại các quốc gia sản xuất chủ chốt khác như Brazil, khiến giá Robusta kỳ hạn tại London tăng gần 70% trong năm qua.

Theo Hiệp hội Cà phê Brazil (Cecafe), xuất khẩu cà phê của Brazil đã giảm 12% trong tháng 2/2025 do nguồn cung thấp. Vụ Robusta của Brazil sắp bước vào thu hoạch còn vụ Arabica sau đó vài tháng. Tại thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica có diễn biến trái chiều với Robusta hồi phục trở lại còn Arabica chưa dứt đà giảm.

Theo số liệu của Cục Hải quan, giá cà phê xuất khẩu bình quân trong 2 tháng đầu năm đã tăng tới gần 76% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.561 USD/tấn. Tính riêng trong tháng 2, giá xuất khẩu bình quân đạt 5.678 USD/tấn, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 70,8% so với tháng 2/2024.

Trong 5 tháng đầu tiên của niên vụ 2024-2025 (tháng 10/2024 đến tháng 2/2025), lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam ra thị trường thế giới chỉ đạt 539.923 tấn, giảm 21,5% (147.510 tấn) so với cùng kỳ niên vụ trước.

Sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ hiện tại dự kiến sẽ thấp hơn năm trước do thời tiết bất lợi, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá cà phê toàn cầu tăng vọt.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), cho biết sản lượng của Việt Nam – nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, được dự báo đạt 26,5 triệu bao trong niên vụ 2024-2025. Con số này thấp hơn so với ước tính của Vicofa vào tháng 12/2024 và giảm so với 27 triệu bao trong niên vụ 2023-2024. Hạn hán đã ảnh hưởng đến mùa vụ.