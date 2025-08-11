Hỗ trợ nông dân nắm bắt kỹ thuật trồng, phát triển cây Tếch

Nâng cao kiến thức trồng rừng cho hội viên nông dân

Dự hội nghị tập huấn có bà Hờ Thị Thanh Hoa và các cán bộ, giảng viên đến từ Viện Nghiên cứu Lâm sinh (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam).

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, với sự tham gia của hơn 30 học viên là những hội viên nông dân của xã Yên Châu. Các học viên không chỉ được học lý thuyết mà còn được thực hành trực tiếp tại hiện trường, cùng các chuyên gia và giảng viên từ Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

Nội dung chương trình tập huấn bao gồm các kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong việc trồng và phát triển cây Tếch, như: yêu cầu kỹ thuật về giống Tếch, điều kiện gây trồng; kỹ thuật tạo giống từ hạt, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng; kỹ thuật tỉa cành, tỉa thưa, phòng trừ sâu bệnh.

Lớp tập huấn kỹ thuật gieo ươm và trồng cây Tếch tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, các đại biểu cũng được chia sẻ thêm kiến thức về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Vù hương, một loài cây có giá trị kinh tế cao, đồng thời cũng thích hợp với điều kiện khí hậu và đất đai của vùng Tây Bắc.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong dự án "Thúc đẩy sản xuất gỗ rừng trồng chất lượng cao bằng cây Tếch và các loại cây có giá trị tại các hộ gia đình và cộng đồng trong vùng nhiệt đới", nhằm nâng cao kỹ năng sản xuất cho nông dân và góp phần phát triển rừng bền vững tại địa phương.

Nội dung chương trình tập huấn bao gồm các kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong việc trồng và phát triển cây Tếch. Ảnh: Văn Ngọc

Nông dân góp phần phát triển rừng

Qua hội nghị, các hội viên nông dân đã nắm bắt được các kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu về trồng, phát triển cây Tếch và cây Vù hương, từ đó có thể áp dụng vào thực tế tại gia đình. Điều này không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển rừng bền vững trên địa bàn.

Dự án "Thúc đẩy sản xuất gỗ rừng trồng chất lượng cao bằng cây Tếch và các loại cây có giá trị tại các hộ gia đình và cộng đồng trong vùng nhiệt đới (PP-Q/54-331A)" được kỳ vọng sẽ mang lại những hiệu quả tích cực, không chỉ trong việc bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, mà còn giúp nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng thông qua các mô hình sản xuất lâm nghiệp hiệu quả và bền vững.