Giá cà phê vẫn tăng chưa dừng, giá tại Đắk Lắk vọt lên cao nhất hôm nay

Giá cà phê hôm nay 12/3

Tại thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng mạnh, do được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu xuống mức thấp nhất 4,5 tháng, cùng thông tin thiếu mưa tại Brazil tiếp tục hỗ trợ hai sàn.

Giá Robusta trên sàn London tăng 177 USD, tương đương 3,3% lên mức 5.552 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng tăng 3,2% (171 USD/tấn), đóng cửa ở mức 5.513 USD/tấn.

Giá Arabica trên sàn New York tăng 9,75 cent, tương đương 2,5% chốt ở 393,75 US cent/lb, sau khi tăng 3% trong tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 2,59% (9,7 US cent/pound), chốt ở mức 384,4 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng ngày thứ ba liên tiếp, với mức tăng 2.000 – 2.700 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 132.500 – 134.000 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng mạnh nhất 2.700 đồng/kg và được thu mua ở mức 134.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông cũng đang được giao dịch ở mức 134.000 đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Lâm Đồng tăng 2.000 - 2.500 đồng/kg, lần lượt đạt 133.800 đồng/kg và 132.500 đồng/kg.

Tuần qua, lần đầu tiên sau chuỗi lạm phát, giá cà phê đã đạt mức cao kỷ lục, kể từ sau năm 1975. Châu Á là khu vực tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới hiện nay, với tốc độ phát triển mạnh.

Theo các chuyên gia, giá cà phê tăng cao giúp đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Dù đạt nhiều thành tựu trong năm 2024, ngành cà phê Việt cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức.

Việc chuyển từ sản xuất cà phê thô sang sản xuất cà phê chế biến sẵn hoặc hữu cơ, chất lượng cao đòi hỏi thời gian và chi phí đầu tư lớn. Nhiều nông dân vẫn duy trì phương thức canh tác truyền thống và thiếu kiến thức về sản xuất cà phê chất lượng cao, điều này làm khó khăn cho ngành cà phê trong việc nâng cao giá trị sản phẩm.

Thị trường xuất khẩu cũng gặp nhiều khó khăn khi nhà nhập khẩu xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Tác động từ bên ngoài, các chính sách thuế quan, quy định về tiêu chuẩn chất lượng và chứng nhận xuất khẩu của các thị trường quốc tế có thể tạo ra rào cản cho cà phê Việt Nam.

Các quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và yêu cầu về chứng nhận hữu cơ có thể khiến chi phí xuất khẩu tăng lên, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Chẳng hạn, quy định chống phá rừng (EUDR) của EU - thị trường chiếm 41% xuất khẩu cà phê Việt Nam.

Dự báo, thời tiết khô hạn tại Brazil, nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, vẫn là một mối lo ngại lớn. Những lo ngại này phần nào đã được phản ánh vào giá cả hiện tại.

Bên cạnh đó, các lo ngại mới đang nổi lên đó là tác động của giá cà phê cao đối với nhu cầu tiêu thụ. Các nhà phân tích cho rằng nếu giá nông sản này tiếp tục duy trì ở mức cao, người tiêu dùng có thể sẽ giảm bớt lượng tiêu thụ, dẫn đến tình trạng dư thừa hàng hóa trên thị trường.

Các nhà giao dịch và rang xay cà phê toàn cầu cho biết họ đã cắt giảm mua hàng xuống mức tối thiểu, khi ngành này đang quay cuồng với đợt tăng giá mạnh. Điều này cho thấy rằng thị trường đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Sự chênh lệch giữa giá cả và nhu cầu thực tế có thể dẫn đến những biến động lớn trong thời gian tới.