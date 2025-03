Giá cà phê có lợi thế, hôm nay tiếp tục lên đỉnh mới tại Đắk Lắk và Đắk Nông

Giá cà phê hôm nay 10/3

Giá cà phê thế giới trên hai sàn giao dịch tiếp tục sụt giảm khi kết thúc phiên giao dịch gần nhất. Giá Robusta trên sàn London giảm 74 USD xuống mức 5.353 USD/tấn. Giá Arabica trên sàn New York giảm 2,75 cent, chốt ở 384,4 US cent/lb. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá Robusta tăng nhẹ, còn giá Arabica tăng 10 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước hôm nay ở mức 130.000 – 131.000 đồng/kg, tăng 1.000 – 1.200 đồng/kg so với phiên trước đó và tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng 1.200 đồng/kg, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 131.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng tăng 1.200 đồng/kg và được giao dịch ở mức 130.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua ở mức 130.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Trong bối cảnh địa chính trị chưa có điểm dừng và xung đột thương mại tăng cao, giá cà phê nhìn chung có lợi thế và xu hướng tăng đều. Các chuyên gia nhận định, đà tăng của giá cà phê tuần này vẫn còn mạnh.

Báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy, tính chung trong 4 tháng đầu niên vụ cà phê 2024/25, xuất khẩu cà phê toàn đạt 42,79 triệu bao, giảm 4,9% so với con số 45,01 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ 2023/24.

Theo số liệu từ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), xuất khẩu cà phê trong tháng 2 đạt 193.031 tấn, mang về thu về 1,08 tỉ USD. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu cà phê vượt 1 tỉ USD trong một tháng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu cà phê trong 2 tháng qua đạt 284.000 tấn, mang về gần 1,6 tỉ USD. Dù sản lượng giảm hơn 28%, giá trị lại tăng 26,2%.

VICOFA cho biết thành công này nhờ giá cao và chiến lược xuất khẩu chủ động với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 27% sản lượng, 28% kim ngạch cà phê nhân và 86% cà phê chế biến.

Theo VICOFA, giá xuất khẩu tăng mạnh là yếu tố then chốt với mức bình quân hai tháng đầu năm 2025 đạt 5.574,5 USD/tấn, tăng 76,3% so với cùng kỳ 2024. Riêng tháng 2, giá đạt kỷ lục 5.596 USD/tấn.

Đức, Ý và Nhật Bản vẫn là ba thị trường lớn nhất, chiếm 16,6%, 9,4% và 8,2% thị phần. So với cùng kỳ 2024, giá trị xuất khẩu tháng 1 sang Đức tăng 53%, Italia tăng 5,6% và Nhật Bản tăng 10,4%.

VICOFAcho rằng, bên cạnh vàng, cà phê đang là mặt hàng "nóng" trên các sàn giao dịch thế giới, thu hút nhiều sự quan tâm từ nhà đầu tư.

Hiện tại, chênh lệch giá giữa cà phê Robusta và Arabica khoảng 3.000 USD/tấn. Khi giá Arabica tăng cao, các nhà rang xay có xu hướng chuyển sang Robusta, loại cà phê mà Việt Nam dẫn đầu thế giới, tạo lợi thế để giá cà phê Việt Nam tiếp tục tăng.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo hiện tượng Lanina (nước biển lạnh bất thường) có thể thay thế Elnino (sự ấm lên bất thường của nước biển) trong năm 2025, ảnh hưởng đến vùng trồng cà phê tại Brazil, nước xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Nguy cơ sương giá có thể khiến sản lượng niên vụ 2025-2026 của nước này giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm. Tuy nhiên, VICOFA nhận định sản lượng Brazil dù giảm từ tháng 7/2025 sẽ không tác động quá lớn nhưng thị trường vẫn cần theo dõi sát sao.

Để đạt mục tiêu xuất khẩu trên 6 tỉ USD, ngành cà phê cần quy hoạch vùng trồng, duy trì diện tích ổn định và nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. VICOFA khuyến nghị doanh nghiệp gắn kết thu mua với chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường để tránh phụ thuộc vào một số đối tác lớn.