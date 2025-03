Giá cà phê hôm nay 8/3

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa phiên hôm nay ở mức 5.353 USD/tấn, giảm 1,36% (74 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 giảm 1,26% (68 USD/tấn), về mốc 5.318 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 cũng điều chỉnh giảm nhẹ 0,71% (2,75 US cent/pound), về mức 384,4 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 0,04% (0,15 US cent/pound), xuống còn 377,4 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 129.000 - 129.800 đồng/kg, tiếp tục giảm 500 – 700 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, sau khi giảm 700 đồng/kg, các đại lý tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức 129.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 700 đồng/kg, xuống còn 129.600 đồng/kg.

Trong khi giá giao dịch tại Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg và được thu mua ở mức thấp nhất là 129.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm ba ngày liên tiếp, đang trải qua những biến động mạnh mẽ. Khởi đầu tuần, vào thứ Hai, giá cà phê Robusta với 3 phiên tăng liên tiếp đạt mức cao nhất ở mức 5.735 USD/tấn và cũng chỉ cần 2 phiên liên tiếp sau đó, thị trường gần như đã trở về với mốc cũ nơi mà nó đã bắt đầu để đóng cửa tuần ở mức 5.353 USD/tấn, tăng không đáng kể so với tuần trước là 5.330 USD/tấn.

Tuy nhiên, giá cà phê Arabica thì có những khởi sắc hơn, khi giao dịch trong tuần đã đạt mức cao 418,55 cent/pound gần với mức cao nhất trong mọi thời đại và kết thúc tuần nằm ở mức 384,4 có tăng so với đóng cửa của tuần trước là 373,05 cent/pound.

Phiên giao dịch cuối tuần đã kéo dài mức giảm mạnh của ngày trước do dự báo có mưa ở Brazil. Cơ quan khí tượng Somar Meteorologia cho biết thời tiết Brazil trong thời gian cuối tuần có những cơn mưa rào cho đến tuần tới, làm dịu đi tình trạng khô hạn lâu nay.

Cà phê Robusta cũng chịu áp lực sau khi Tổng cục Thống kê Việt Nam báo cáo rằng xuất khẩu cà phê tháng 2 của Việt Nam tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 169.000 tấn. Ngoài ra, những cơn mưa ở Việt Nam cũng gây áp lực lên giá cà phê Robusta, với dự báo cho thấy khả năng mưa mỗi ngày trong tuần tới tại Tây Nguyên của Việt Nam, vùng trồng cà phê lớn nhất cả nước.

Sự phục hồi lượng cà phê tồn kho loại cà phê Robusta tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng, đạt mức 4.356 lot cũng là một yếu tố tiêu cực cho giá cà phê loại này. Lượng cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên Sàn giao dịch New York đã ghi nhận sự sụt giảm trong vài tuần qua, tuy đã có sự cải thiện, tăng 11.949 bao, nhưng vẫn còn nằm ở khung thấp là 794.681 bao.

Nỗi lo về nguồn cung vẫn còn là yếu tố tiếp tục hỗ trợ giá cà phê. Cần nhắc lại Cecafe đã báo cáo rằng xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 1/2025 đã giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 3,98 triệu bao. Ngoài ra, Conab, cơ quan dự báo mùa vụ của chính phủ Brazil, cho biết vụ mùa cà phê 2025/26 của Brazil sẽ giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 51,81 triệu bao. Điều này cho thấy nguồn cung từ phía Brazil chưa hề có dấu hiệu cải thiện. Giá cà phê tuy sẽ có những đợt trồi sụt theo thị trường, cũng như tin tức cập nhật về thời tiết nhưng vấn đề cốt lõi là nguồn cung vẫn như thế.