Giá cà phê quay đầu giảm, cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đều trượt khỏi mốc kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 6/3

Giá cà phê thế giới trên hai sàn giao dịch tăng giảm trái chiều. Giá Robusta trên sàn London giảm từ mức cao nhất 1,5 tuần xuống ở 5.643 USD/tấn, do triển vọng lượng mưa dồi dào tại Việt Nam giúp tăng độ ẩm của đất trồng và cải thiện sản lượng tại quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới.

Giá Arabica trên sàn New York, tiếp tục duy trì đà tăng mạnh và chạm ngưỡng cao nhất 2 tuần chốt ở 409,95 US cent/lb. Nguyên nhân Arabica tăng giá mạnh được cho là thông tin Brazil đang gặp hạn hán, nguy cơ mất mùa ở vụ tới và đồng USD đang yếu đi so với đồng tiền Brazil. Các nhà đầu cơ đang chọn cà phê Arabica để đầu tư bởi kỳ vọng tăng giá.

Trên thị trường nội địa Việt Nam, giá cà phê quay đầu giảm 700 - 1.000 đồng/kg so với mức kỷ lục 135.000 đồng/kg đạt được của ngày hôm trước.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch ở mức 133.000 - 134.000 đồng/kg, quay đầu giảm 700 – 1.000 đồng/kg so với mức kỷ lục 135.000 đồng/kg đạt được của ngày hôm trước.

Cụ thể, giá thu mua cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được các đại lý điều chỉnh về mức 134.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 133.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 700 đồng/kg và được giao dịch ở mức 133.000 đồng/kg.

Các nhà đầu cơ chọn cà phê Arabica để đầu tư bởi kỳ vọng tăng giá. Thị trường đang theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết tại Brazil, nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, khi điều kiện khô nóng làm dấy lên lo ngại về vụ mùa sắp tới, mặc dù dự báo sẽ có mưa. Tại khu vực trồng cà phê chính của Brazil, South Minas Gerais, độ ẩm trong đất đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm qua.

Hai nhà bán lẻ lớn của Hà Lan, Albert Heijn và Jumbo đã ngừng mua dự trữ một số sản phẩm nhất định từ hãng cà phê JDE Peet's (JDE), nơi sở hữu một số thương hiệu cà phê phổ biến nhất châu Âu. Quyết định này được đưa ra khi các bên bất đồng về giá trong quá trình đàm phán thỏa thuận cung cấp mới. Tại hai công ty siêu thị của Đức Edeka và Aldi Nord, nguồn cung cà phê cũng bị gián đoạn vì lý do tương tự.

Đây là minh chứng mới nhất về việc đà tăng mạnh mẽ của giá cà phê nguyên liệu đang gây tác động lan rộng khắp chuỗi cung ứng. Giá cà phê Arabica hảo hạng và cà phê Robusta dùng trong đồ uống hòa tan tăng vọt trong năm qua do thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến mùa màng ở những nước trồng cà phê chính là Brazil và Việt Nam. Giá Arabica và Robusta trên thị trường tương lai tăng lần lượt 74% và gần 100% trong một năm qua.

Theo số liệu chính thức từ Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), từ tháng 10/2024 đến nay, tức tính từ vụ thu hoạch mới, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được 607.000 tấn cà phê. So với sản lượng sản xuất, lượng cà phê ra thị trường thế giới chưa được 50%. Tính đến vụ thu hoạch mới, Việt Nam còn 7 tháng để bán hàng vụ cũ. Tuy nhiên, thời điểm cà phê Việt Nam có lợi thế "một mình một chợ" trên thế giới là từ nay đến hết tháng 5/2025.