Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh, đạt ngưỡng cao kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 5/3

Giá cà phê thế giới trên hai sàn giao dịch đồng loạt tăng. Giá Robusta trên sàn London tăng 2,9% lên mức 5.645 USD/tấn. Giá Arabica trên sàn New York, tăng 11,75 cent, tương đương 3% chốt ở 398,4 US cent/lb. Giá Arabica đã ổn định trở lại, sau khi giảm mạnh từ mức đỉnh kỷ lục 429,95 US cent/lb hồi tháng 2, do lo ngại giá cao khiến nhu cầu suy yếu.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh 2.000 – 2.700 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch ở mức 133.700 - 135.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, đây là mức giá cao nhất trong lịch sử ngành cà phê, vượt qua mức đỉnh 134.200 đồng/kg đạt được vào tháng 4/2024.

Theo đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang được thu mua ở mức cao nhất là 135.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng tăng 2.000 đồng/kg, lên mức mức 134.800 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương ghi nhận giá tăng mạnh nhất 2.700 đồng/kg, lên mức 133.700 đồng/kg.

Phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê trong nước tăng mạnh so với hôm qua; giá Arabica đạt mức cao nhất 1,5 tuần; giá Robusta đạt mức cao nhất 1 tuần. Thị trường chủ yếu tập trung vào mùa vụ sắp tới tại Brazil, do tồn kho của nước này gần cạn kiệt, sau đợt hạn hán hồi năm ngoái. Các nhà giao dịch lưu ý thời tiết nóng, khô hạn tại các vùng sản xuất ở Brazil, nhưng dự báo sẽ có mưa trở lại trong vài ngày tới.

Điều này phản ánh tình trạng cung cầu đang mất cân đối, khi mà nguồn cung cà phê từ các nước sản xuất lớn trên thế giới đang có dấu hiệu suy giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các yếu tố thời tiết bất lợi. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là tại các thị trường mới nổi.

Các chuyên gia dự báo rằng, giá cà phê nội địa có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới, tùy thuộc vào diễn biến của thị trường cà phê thế giới và các yếu tố cung cầu trong nước.

Thông tin từ Hiệp hội Cà phê Việt Nam (Vicofa), trong tháng 2/2025, Việt Nam xuất khẩu 193.031 tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu trên 1,08 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu cà phê mang về hơn 1 tỷ USD chỉ trong 1 tháng.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 343.331 tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu hơn 1,87 tỷ USD. Trong đó, cà phê nhân xuất khẩu đạt 315.615 tấn, kim ngạch trên 1,65 tỷ USD, giảm 14,8% về khối lượng nhưng tăng 50% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Cà phê đã chế biến xuất khẩu 27.716 tấn (chưa quy đổi ra cà phê nhân), kim ngạch trên 228,06 triệu USD, chiếm tỷ trọng 12,1% tổng kim ngạch các loại cà phê xuất khẩu. Đáng chú ý, các doanh nghiệp cà phê có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã tham gia thị trường mạnh trở lại sau thời gian dè chừng.

Chịu ảnh hưởng nặng nề từ một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử, các nông dân trồng cà phê tại Brazil đã bán gần như toàn bộ sản lượng của họ từ nhiều tháng trước khi vụ thu hoạch mới bắt đầu, do giá nông sản này đã gần như tăng gấp đôi, đạt mức cao nhất mọi thời đại trong 14 tháng qua.