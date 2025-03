Kết thúc chuỗi tăng liên tiếp, giá cà phê có tuần giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 2/3

Tại sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 5.330 USD/tấn, giảm 6,8% (387 USD/tấn) so với một tuần trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng giảm 6,7% (380 USD/tấn), chốt ở mức 5.290 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm 4,2% (16,2 US cent/pound) so với tuần trước, xuống còn 373,05 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 3,7% (14,2 US cent/pound), còn 364,75 US cent/pound.

Kết thúc chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần này điều chỉnh giảm mạnh 4.500 – 5.300 đồng/kg so với tuần trước, xuống còn 127.500 - 129.500 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm mạnh nhất trong tuần qua khi giảm tới 5.300 đồng/kg, xuống còn 127.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại các tỉnh khác như Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai đồng loạt giảm 4.500 đồng/kg và đang được thu mua ở mức 129.500 đồng/kg.







Giá cà phê Arabica đã giảm trong 2 tuần liên tiếp, nguyên nhân được cho là vì đồng Real đang lao dốc. Sự sụt giảm liên tục của đồng Real trong 8 phiên liên đã thúc đẩy nông dân Brazil tung hàng ra bán, khiến cho giá Arabica sụt mạnh. Loại Cà phê Robusta cũng kết thúc một tuần sụt giảm so với tuần trước.

Sự suy yếu của đồng Real trong tuần đã gây ra tình trạng thanh lý vị thế mua đối với các hợp đồng kỳ hạn đẩy giá cà phê xuống mức thấp của 1 tháng qua.

Như vậy có thể nói, giá cà phê sụt giảm không phải nhờ sự cải thiện nào của nguồn cung bởi lượng tồn kho Robusta do ICE giám sát không hề tăng mà đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua. Ngoài ra, lượng cà phê Arabica cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng rưỡi nằm ở mức 758.514 bao. Điều này cũng dễ hiểu, bởi thế giới lấy đâu ra cà phê lúc này để cải thiện nguồn cung?.

Bên cạnh đó, theo số liệu của Safras & Mercado, các nhà sản xuất Brazil đã bán 88% vụ thu hoạch cà phê 2024/25 của mình, tính đến ngày 11/2, nhanh hơn so với con số tương đương cùng kỳ năm ngoái là 79% và mức trung bình 5 năm là 82%, điều đó có nghĩa là còn ít cà phê hơn từ nguồn cung để bán. Trong khi đó, doanh số bán vụ mùa 2025/26 chậm ở mức 13% vụ mùa, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4 năm là 22%, những phân tích con số này cho thấy thiếu nguồn cung mới và người sản xuất không muốn bán.

Có báo cáo về một số nhà sản xuất đang chờ giá tăng trở lại, buộc các nhà giao dịch phải vay thêm tín dụng và tiếp tục làm căng thẳng thêm biên lợi nhuận vốn đã mong manh. Rủi ro gia tăng có thể đẩy giá lên cao hơn, với nhiều người trong ngành đặt câu hỏi liệu chúng ta có thể thấy mức cao kỷ lục khác vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 hay không(?).