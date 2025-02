Giá cà phê hôm nay 28/2

Trên hai sàn giao dịch thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica đều giảm nhẹ. Giá Robusta trên sàn London giảm 0,6% xuống mức 5.376 USD/tấn. Giá Arabica trên sàn New York, giảm 1,6 cent, tương đương 0,4% chốt ở 373,6 US cent/lb, sau khi chạm đáy ba tuần ở 366,3 US cent/lb.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống còn 128.000 - 130.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang được thu mua ở mức cao nhất là 130.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 130.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương có giá giao dịch thấp nhất ở mức 128.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Hoạt động giao dịch tại thị trường nội địa trầm lắng khi giá cà phê sụt giảm. Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên giảm thấp hơn nhiều so với tuần trước. Giá cà phê trong nước giảm theo đà giảm của giá cà phê thế giới, khiến hoạt động giao dịch trở nên trầm lắng. Ngoài ra còn do một số nhà xuất khẩu đã hoàn thành hợp đồng khiến giảm nhu cầu thu mua.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) vừa thông báo sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia gian hàng tại Hội chợ quốc tế về Thực phẩm và Đồ uống Sial Thượng Hải 2025 tại Trung Quốc (từ ngày 19 – 21/5/2025). Hoạt động này nhằm giới thiệu, quảng bá sâu rộng hơn nữa các sản phẩm cà phê của Việt Nam cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Trung Quốc. Đoàn cũng sẽ khảo sát, tiếp xúc tìm hiểu các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng cà phê tại Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường cà phê mới nổi trên thế giới và là lợi thế của Việt Nam nhờ vị trí gần.

Theo các nhà giao dịch, giá cà phê Arabica đã đạt một loạt mức cao kỷ lục từ đầu năm nay và tăng gần 20% so với cùng kỳ, nhưng thị trường cũng ngày càng lo ngại nhu cầu sụt giảm trước mức giá cao hiện tại cùng áp lực bởi đồng real Brazil suy yếu.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo rằng, thời tiết tại Brazil gần đây khô hạn khiến kích thước hạt cà phê nhỏ hơn và chất lượng hạt có thể giảm. Hiện đang là thời điểm giáp vụ của cà phê Brazil, nguồn cung không còn dồi dào.

Báo cáo của các công ty nghiên cứu độc lập cho biết thời điểm hiện tại Brazil đã bán ra khoảng 90% sản lượng của vụ trước. Vụ thu hoạch mới của Brazil sẽ bắt đầu vào tháng 7 tới. Theo dự báo của Cơ quan dự báo mùa vụ của chính phủ Brazil (Conab), sản lượng cà phê của nước này sẽ xuống thấp nhất trong 3 vụ qua còn khoảng gần 60 triệu bao (loại 60kg), giảm 4,4% so với vụ trước.

Hiện những diễn biến lệch pha giữa thị trường trong nước và thế giới vừa qua được giới kinh doanh giải thích là do giá cả cà phê trên sàn phụ thuộc vào các nhà đầu tư tài chính trong khi giá cà phê trong nước là giao dịch hàng hóa thật.