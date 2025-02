Giá cà phê đồng loạt 'rơi' phiên thứ hai liên tiếp

Giá cà phê hôm nay 26/2

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa ở mức 5.407 USD/tấn, tiếp tục giảm 2,58% (143 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng giảm 2,49% (137 USD/tấn), chốt ở mức 5.369 USD/tấn.

Tương tự, trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm 2,31% (8,9 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 375,9 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 2,13% (8 US cent/pound) và được giao dịch ở mức 366,9 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm 2.500 đồng/kg tại các tỉnh thành sản xuất trọng điểm, xuống còn 127.000 - 129.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng được giao dịch ở mức thấp nhất là 127.000 đồng/kg. Tiếp đến là giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đứng ở mức 128.800 đồng/kg.

Còn tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, các thương lái đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 129.000 đồng/kg.

Nguyên nhân chính của việc giảm giá này do nhiều yếu tố, trong đó có đà bán tháo tiếp diễn khi các nhà đầu tư lo ngại về việc tồn kho cà phê phục hồi, trong khi nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu chững lại.

Trước đó, áp lực bán hàng trong ngày thông báo giao hàng đầu tiên của tháng 3/2025, dẫn đến việc thanh lý hợp đồng và giảm giá trên cả hai sàn giao dịch. Các nhà giao dịch cũng cho biết có những lo ngại ngày càng tăng về việc tiêu thụ cà phê cuối cùng cũng bị ảnh hưởng bởi đợt tăng giá gần đây.

Trong khi đó, các quỹ đầu tư đang thu hẹp vị thế mua dài hạn và nhu cầu mua từ các nhà rang xay cũng phần nào giảm sút.

Giá cà phê giảm mạnh còn do lo ngại về chi tiêu của người tiêu dùng sau khi chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 2 giảm mạnh 7 điểm, xuống mức thấp nhất trong 8 tháng là 98,3. Tuy nhiên, giá cà phê được hỗ trợ phần nào bởi nguồn cung hạn chế tại Brazil.

Báo cáo của Cooxupé - Hợp tác xã cà phê lớn nhất thế giới tại Brazil – cho thấy, sản lượng cà phê trong vụ thu hoạch 2025/26 sắp tới sẽ giảm khoảng 9,68%, do điều kiện thời tiết bất lợi trong quá trình phát triển cây trồng.

Brazil là nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới ra thị trường tiêu dùng quốc tế, với thị phần xuất khẩu trung bình trong 5 năm qua chiếm 32% thị trường toàn cầu, tương đương khoảng 38,5 triệu bao cà phê nhân xanh. Trong đó, chủ yếu là cà phê Arabica chế biến tự nhiên, với mức trung bình 33,38 triệu bao trong 5 năm qua, cùng với một số sản phẩm cà phê hòa tan và các sản phẩm cà phê giá trị gia tăng khác, cũng như cà phê conilon Robusta của Brazil.

Colombia là nhà sản xuất Arabica chế biến ướt lượng lớn nhất, với hai vụ thu hoạch mỗi năm. Tổng sản lượng cà phê của Colombia trong niên vụ cà phê từ tháng 10/2024 - tháng 9/2025 được dự báo đạt khoảng 13 triệu bao, tăng 3,95% so với niên vụ trước. Dự kiến, Colombia có thể xuất khẩu khoảng 11,2 triệu bao trong niên vụ cà phê hiện tại, tăng 9,96% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Arabica tiếp tục chịu áp lực thanh lý vị thế mua sau đợt tăng giá từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2. Giá cà phê Arabica cũng bị ảnh hưởng tiêu cực trong những phiên gần đây khi lượng tồn kho Arabica do ICE giám sát tăng lên 803.066 bao vào ngày 25/2, từ mức thấp nhất trong 9 tháng là 758.514 bao vào tuần trước.

Dự báo, xu hướng giảm giá có thể tiếp tục trong ngắn hạn do áp lực bán hàng và sự điều chỉnh của thị trường.