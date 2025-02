Giá cà phê đồng loạt giảm mạnh, Gia Lai và Lâm Đồng mất giá nhiều nhất

Giá cà phê hôm nay 25/2

Giá cà phê thế giới trên hai sàn giao dịch kỳ hạn tiếp tục sụt giảm. Giá Robusta trên sàn London giảm 2,9% xuống mức 5.550 USD/tấn. Giá Arabica trên sàn New York, giảm 4,45 cent, tương đương 1,1% chốt ở 384,8 US cent/lb, tiếp tục xu hướng giảm từ mức đỉnh lịch sử 429,95 US cent/lb đạt hồi đầu tháng này.

Các quỹ đầu tư cắt giảm vị thế mua, trong khi nhu cầu của các nhà rang xay suy yếu. Thời tiết tại Brazil khô hạn bất thường, có thể ảnh hưởng đến mùa vụ.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh 2.500 – 3.100 đồng/kg so với ngày hôm qua, giao dịch trong khoảng 129.500 - 131.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Lâm Đồng giảm mạnh nhất 3.100 đồng/kg, xuống còn 129.500 đồng/kg.

Thương lái tại tỉnh Gia Lai cũng điều chỉnh giá thu mua cà phê xuống còn 131.300 đồng/kg, giảm 2.700 đồng/kg.

Còn tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá cà phê đồng loạt giảm 2.500 đồng/kg và được giao dịch ở mức 131.500 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất được ghi nhận trên thị trường.

Uganda là nhà sản xuất Robusta hàng đầu châu Phi và nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ tư ra thị trường tiêu dùng không sản xuất. Nước này dự kiến sẽ duy trì mức sản lượng 6,5 triệu bao cà phê trong niên vụ 2024/25, gồm khoảng 5,5 triệu bao Robusta và 1 triệu bao Arabica.

Theo báo cáo của Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda (UCDA), xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 1/2025 đạt 550.341 bao, với kim ngạch 156,5 triệu USD, tăng 14,43% về lượng và tăng mạnh tới 83,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lượng Robusta xuất khẩu đạt 485.999 bao còn lượng Arabica xuất khẩu chỉ đạt 64.342 bao.

Honduras là quốc gia sản xuất và xuất khẩu Arabica lớn nhất trong khu vực Trung Mỹ, bao gồm Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua và El Salvador. Dự báo sản lượng cà phê Arabica của Honduras trong niên vụ 2024/25 đạt 5 triệu bao, tăng 7,5% so với niên vụ trước; xuất khẩu đạt 4,75 triệu bao.

Liên đoàn những người trồng cà phê Colombia (FNC) đã báo cáo rằng tổng sản lượng cà phê của nước này trong 4 tháng đầu tiên của niên vụ hiện tại đạt 6,25 triệu bao, tăng 35,42% so với cùng kỳ niên vụ trước; xuất khẩu trong giai đoạn này cũng ghi nhận kết quả tích cực, tăng 16,52% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 4,67 triệu bao.

Số liệu công bố cho thấy xuất khẩu cà phê ở các nước đang tăng lên, giúp giảm bớt nỗi lo về nguồn cung, cùng áp lực bán trong ngày thông báo giao hàng đầu tiên tháng 3/2025 đẩy giá cà phê giảm.