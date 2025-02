Giá cà phê hôm nay giảm duy nhất ở Lâm Đồng, nguồn cung vẫn bị lo hạn hẹp

Giá cà phê hôm nay 24/2

Đóng cửa tuần trước, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 trên Sàn London đứng ở mức 5.712 USD/tấn, giảm 0,4% so với tuần trước đó nhưng tăng 16,1% so với cuối năm ngoái.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 đã giảm 4,5% trong tuần trước nhưng vẫn tăng 21,3% so với cuối năm ngoái, chốt ở mức 389,25 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên được giao dịch ở mức 132.600 - 134.000 đồng/kg, không biến động nhiều so với cuối tuần trước.

Cụ thể, thương lái tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai giữ nguyên giá thu mua cà phê ở mức 134.000 đồng/kg.

Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê giảm nhẹ 200 đồng/kg về mức 132.600 đồng/kg.

Giá cà phê tuần qua nhìn chung sụt giảm, tuy nhiên vẫn nhận được sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố cơ bản về cung – cầu. Nguồn cung cà phê trên thị trường vẫn bị hạn chế do một tỷ lệ lớn lượng cà phê được bán ra trước đó, kèm theo lượng tồn kho thấp do sản lượng giảm ở cả Brazil và Việt Nam. Ngoài ra, nhu cầu quốc tế vẫn mạnh mẽ và các dự báo chỉ ra rằng vụ mùa 2025/26 sẽ nhỏ hơn.

Báo cáo của Cooxupé - Hợp tác xã cà phê lớn nhất thế giới tại Brazil – cho thấy, sản lượng cà phê trong vụ thu hoạch 2025/26 sắp tới sẽ giảm khoảng 9,68%, do điều kiện thời tiết bất lợi trong quá trình phát triển cây trồng.

Brazil là nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới ra thị trường tiêu dùng quốc tế, với thị phần xuất khẩu trung bình trong 5 năm qua chiếm 32% thị trường toàn cầu, tương đương khoảng 38,5 triệu bao cà phê nhân xanh. Trong đó, chủ yếu là cà phê Arabica chế biến tự nhiên, với mức trung bình 33,38 triệu bao trong 5 năm qua, cùng với một số sản phẩm cà phê hòa tan và các sản phẩm cà phê giá trị gia tăng khác, cũng như cà phê conilon Robusta của Brazil.

Colombia là nhà sản xuất Arabica chế biến ướt lượng lớn nhất, với hai vụ thu hoạch mỗi năm. Tổng sản lượng cà phê của Colombia trong niên vụ cà phê từ tháng 10/2024 - tháng 9/2025 được dự báo đạt khoảng 13 triệu bao, tăng 3,95% so với niên vụ trước. Dự kiến, Colombia có thể xuất khẩu khoảng 11,2 triệu bao trong niên vụ cà phê hiện tại, tăng 9,96% so với cùng kỳ năm trước.

Theo một cuộc thăm dò gần đây, các nhà phân tích thị trường dự đoán giá cà phê Arabica tương lai sẽ giảm tới 30% vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, những người khác thì hoài nghi. Cuộc thảo luận về “trạng thái bình thường mới” đối với giá cà phê Arabica tương lai vẫn tiếp tục. Nhiều nhà xuất khẩu và các nhà rang xay lớn cho biết giá của họ có thể không bao giờ giảm xuống dưới mức 400 cent/pound được nữa, họ chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng là động lực chính gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng gần đây nhất cho thấy giá bán lẻ cà phê rang xay tăng 2,5% vào tháng 1 so với năm trước. Trong khi đó, giá cà phê hòa tan tăng 7,1% trong cùng kỳ – và những con số này dự kiến ​​sẽ chỉ có tăng trong vài tháng tới.

Ngành công nghiệp cà phê có khả năng phục hồi và đã vượt qua những cơn bão tương tự, gần đây nhất là đại dịch. Sự biến động dai dẳng của thị trường và giá bán lẻ tăng cao đặt ra những thách thức và cơ hội tương tự sẽ định hình lại ngành cà phê toàn cầu, cả trong ngắn hạn và dài hạn.