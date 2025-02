Giá cà phê đột ngột giảm, các nhà rang xay tạm dừng mua vào

Giá cà phê hôm nay 21/2

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hai sàn giao dịch kỳ hạn giảm trở lại. Giá Robusta giao tháng 5 trên sàn London giảm 1,6% xuống mức 5.655 USD/tấn.

Giá Arabica giao tháng 5 trên sàn New York, được coi là giá chuẩn toàn cầu, giảm 22 cent, tương đương 5,3% chốt ở 389,9 US cent/lb, giảm xa mức cao kỷ lục 429,95 US cent/lb đạt được hồi tuần trước.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm 1.200 – 1.300 đồng/kg, xuống còn 131.000 – 132.200 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 132.200 đồng/kg, giảm 1.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cũng giảm 1.300 đồng/kg, xuống còn 132.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá giao dịch giảm 1.200 đồng/kg và đứng ở mức 131.000 đồng/kg.

Các nhà rang xay có khả năng đã tích trữ đủ cà phê ở thời điểm này, trong khi các nhà đầu cơ đang chốt lời hoặc bán ra.

Brazil, Việt Nam và Colombia là ba nước sản xuất cà phê lớn trên thế giới. Trong đó, Brazil đứng vị trí hàng đầu, chủ yếu sản xuất cà phê Arabica, chiếm 38% nguồn cung toàn cầu; Việt Nam đứng thứ hai, chiếm 17%, chủ yếu sản xuất cà phê Robusta – loại có khả năng chịu nhiệt tốt hơn. Colombia là quốc gia chỉ trồng cà phê Arabica nhờ khí hậu thuận lợi.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của nước ta trong nửa đầu tháng 2/2025 đạt 74.737 tấn; tăng 1,2% so với nửa đầu tháng 1/2025 và tăng mạnh 21,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/2, lượng cafe xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt 210.610 tấn; giảm mạnh 29,7% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lượng xuất khẩu sụt giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu thu về lại tăng tới 25,4%; lên mức 1,16 tỷ USD.

Theo nhiều nguồn tin, các nhà giao dịch nhận định rằng các nhà rang xay có thể đã tích lũy đủ cà phê vào thời điểm này, nên đã tạm dừng mua vào, sau khi thực hiện mua vào mạnh mẽ trong những tuần qua do không còn kỳ vọng giá sẽ giảm.

Dự báo giá thu mua Arabica khó giảm mạnh trong ngắn hạn, do triển vọng về vụ mùa 2025/26 nhỏ hơn ở quốc gia trồng cà phê hàng đầu - Brazil. Theo một công ty môi giới, vụ mùa này được dự đoán sẽ giảm 8% xuống mức 59,75 triệu bao.

So với nhiều năm qua, năm nay vụ thu hoạch của Việt Nam muộn hơn khá nhiều. Các yếu tố tác động đó là thời tiết bất thường khiến mùa mưa kết thúc muộn, mưa trái mùa thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là cơn bão số 10 trên Biển Đông vào cuối tháng 12/2024 gây mưa diện rộng ở Tây nguyên; đồng thời người trồng cà phê tái canh một số giống mới chín muộn hơn.

Các chuyên gia cho rằng giá cà phê năm 2025 sẽ tiếp tục được hỗ trợ khi nguồn cung chưa được cải thiện. Tuy nhiên, với tình hình phức tạp của địa chính trị, kinh tế, đà tăng giá cà phê có thể gặp trở ngại trong năm nay.

Năm 2024, ngỡ như nhiều doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi trong bối cảnh giá cà phê tăng đột biến, song kết quả kinh doanh các doanh nghiệp niêm yết không như kỳ vọng. Nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận sụt giảm, thậm chí thua lỗ do chi phí lớn.