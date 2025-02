Giá cà phê tiếp tục tăng, Lâm Đồng vọt lên cao nhất, đỉnh mới trở lại

Giá cà phê hôm nay 20/2

Trên thị trường thế giới, sau nhiều phiên giảm đã hồi phục trở lại trên cả hai sàn giao dịch, do được hỗ trợ bởi tồn kho giảm và đầu cơ tăng mua trở lại. Giá Robusta trên sàn London tăng 1,2% lên mức 5.791 USD/tấn.

Giá Arabica trên sàn New York, được coi là giá chuẩn toàn cầu, tăng 3,8% chốt ở 420,55 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 1,5 tuần khiến giá giảm xa mức cao kỷ lục 429,95 US cent/lb đạt được hồi tuần trước.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng thêm 800 – 1.400 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 132.200 – 133.500 đồng/kg.

Theo đó, sau khi điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông hiện đang được thu mua ở mức cao nhất là 133.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cũng đồng loạt tăng 800 đồng/kg lên 133.300 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá tăng mạnh nhất 1.400 đồng/kg, giao dịch ở mức 132.200 đồng/kg.

Các chuyên gia dự báo bức tranh về cà phê trong năm 2025 rất tươi sáng. Các nhà mua cà phê thế giới sẽ đổ xô sang Việt Nam, Indonesia để mua cà phê. Giá trị xuất khẩu mặt hàng này nhiều khả năng vượt mốc 6 tỷ USD, thậm chí lên tới 7 tỷ USD nếu cà phê sốt giá như năm 2024.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cũng đánh giá, niên vụ 2024/25 người trồng cà phê vẫn sẽ có cơ hội gia tăng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, để hoạt động xuất khẩu bền vững, ông khuyến nghị doanh nghiệp hạn chế việc mua xa – bán xa. Đồng thời, tạo liên kết bền chặt với người nông dân để tạo ra những vườn cây có chất lượng cao, hướng đến phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt Nam cũng được lưu ý tăng cường quảng bá cà phê Robusta, như một giải pháp thay thế chất lượng với giá thành thấp hơn.

Hợp tác xã cà phê Brazil Cooxupe, đơn vị xuất khẩu hạt cà phê lớn nhất của đất nước, dự kiến sẽ nhận được ít hơn 10% cà phê từ người trồng trong năm 2025 này, do ảnh hưởng của thời tiết khô nóng từ năm ngoái khiến sản lượng ở các tiểu bang Minas Gerais và Sao Paulo sụt giảm, dù cho nông dân đã áp dụng biện pháp chăm sóc cây trồng tốt hơn.

Công ty tư vấn Safras & Mercado cho biết, nông dân Brazil đã bán 88% vụ mùa vụ 2024/25, tăng 79% so với thời điểm này vụ trước và cao hơn mức trung bình 5 năm là 82%.