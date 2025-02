Giá cà phê tăng trở lại, cao nhất tại Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk

Giá cà phê hôm nay 19/2

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hai sàn giao dịch có diễn biến trái chiều. Giá Robusta giao tháng 5 trên sàn London tăng 0,7% lên mức 5.721 USD/tấn.

Giá Arabica giao tháng 5 trên sàn New York, được coi là giá chuẩn toàn cầu, giảm 2,15 cent, tương đương 0,5% xuống còn 405,25 US cent/lb, giảm sâu hơn nữa so với mức cao kỷ lục 429,95 US cent/lb đạt được hồi tuần trước.

Thị trường tạm thời mất đà tăng giá và có thể tiếp tục giảm thêm trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, giá cà phê vẫn được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt và dự báo vụ Arabica năm nay nhỏ hơn ở Brazil – quốc gia trồng cà phê hàng đầu.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng trở lại 1.000 đồng/kg, đứng ở mức 130.800 – 132.500 đồng/kg.

Theo Công ty tư vấn Safras & Mercado, nông dân Brazil đã bán 88% vụ mùa 2024/25 tính đến nay, tăng 79% vào thời điểm này năm ngoái và cũng cao hơn mức trung bình 5 năm là 82%.

Thông tin từ Hải quan Trung Quốc cho thấy, giá cà phê Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc trong năm 2024 đạt bình quân 4.176 USD/tấn, tăng 63% so với năm 2023. Trong khi giá cà phê Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc tăng mạnh, thì giá cà phê từ các nguồn cung khác như Colombia, Etiopia... lại giảm. Tuy tăng cao, nhưng giá cà phê Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc vẫn đang thấp hơn đáng kể so với giá cà phê bình quân nhập khẩu vào Trung Quốc trong năm 2024 (ở mức 5.095 USD/tấn).

Theo phân tích từ Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn, năm 2024, Liên minh châu Âu (EU) chi 2,14 tỷ USD nhập cà phê từ Việt Nam, tăng 44,4% so với năm 2023. Đây là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam. Ba mặt hàng chính mà EU nhập từ Việt Nam là: cà phê nhân xanh, cà phê nhân xanh khử caffeine và cà phê hòa tan.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, nhập khẩu cà phê của EU niên vụ 2024/25 sẽ tăng thêm 1 triệu bao (loại 60 kg) đạt 45 triệu bao và nguồn cung tăng chủ yếu từ Việt Nam và Indonesia.