Tuần kỷ lục của giá cà phê, tăng 5 phiên liên tiếp, cà phê trong nước tiến sát tới giá lịch sử

Giá cà phê hôm nay 16/2

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 đóng cửa tuần này ở mức 5.735 USD/tấn, tăng 3,1% (174 USD/tấn) so với cuối tuần trước; hợp đồng giao tháng 5/2025 tăng 2,9% (162 USD/tấn), đạt 5.726 USD/tấn.

Còn trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức 419,75 US cent/pound, tăng tới 3,8% (15,4 US cent/pound) so với tuần trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 cũng tăng 2,7% (10,7 US cent/pound), chốt ở mốc 407,4 US cent/pound.

Ghi nhận trong tuần qua, giá cà phê Arabica đạt mức cao nhất mọi thời đại là 438,9 US cent/pound phiên giao dịch hôm 14/2 và Robusta đạt mốc kỷ lục 5.817 USD/tấn hôm 13/2.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê trong nước dao động trong khoảng 129.500 – 131.000 đồng/kg, tăng 1.000 – 1.500 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, các thương lái tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai đang cùng thu mua cà phê ở mức 131.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với tuần trước. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được giao dịch ở mức thấp nhất là 129.5000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trên thị trường nội địa đã tăng 5 tuần liên tiếp, với tổng mức tăng 11.000 – 12.000 đồng/kg. Trong những phiên giao dịch gần đây có thời điểm giá chạm mốc 133.000 đồng/kg, tiến sát mức đỉnh lịch sử 134.200 đồng/kg đạt được vào tháng 4/2024.

Nỗi lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu vẫn đang tiếp tục hỗ trợ cho giá cả. Conab, cơ quan dự báo mùa màng thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil, đã dự báo rằng vụ mùa cà phê 2025/26 của Brazil sẽ giảm khoảng 4,4% so với cùng kỳ năm trước xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 51,81 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu cũng được cho là giảm sau khi Tổ chức cà phê thế giới – ICO báo cáo rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 12/2024 giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 10,73 triệu bao và xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 3 tháng 10 đến 12 giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 32,25 triệu bao.

Tuy nhiên thông tin từ Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố về xuất khẩu Robusta của Việt nam tháng 1/2025 tăng 6,3% so với tháng trước lên 134.000 tấn đã có phần khiến hạ nhiệt giá của loại cà phê này.



Báo cáo từ ICO xác nhận sự sụt giảm trong xuất khẩu từ châu Á khi Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia cộng lại ghi nhận mức giảm khoảng 31,20% trong xuất khẩu, khi so sánh với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do xuất khẩu giảm 39,50% từ Việt Nam trong tháng 12. Trong báo cáo của ICO cũng cho biết xuất khẩu từ châu Phi tăng 8,00% so với cùng kỳ năm trước, nước đóng góp chính cho mức tăng trong tháng 12 là Ethiopia với mức xuất khẩu tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Theo tin tức từ Brazil – 2 vấn đề là khí hậu và lượng tiêu thụ tăng sẽ khiến giá cà phê còn tăng nữa.

Hiệp hội ngành cà phê Brazil đưa tin giá cà phê sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới, ít nhất là cho đến vụ thu hoạch năm nay, bắt đầu vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5. Nguyên nhân chính đằng sau đợt tăng giá này là các sự kiện khí hậu, tác động đến vụ thu hoạch. Mức tiêu thụ cao hơn trên toàn thế giới và sự xuất hiện của một thị trường tiêu dùng mới là Trung Quốc sẽ đóng một vai trò đáng kể.

Tác động này đối với giá cả được cho là sẽ tiếp tục trong hai hoặc ba tháng nữa. Sau đó, giá có thể sẽ chậm lại trong một thời gian, với một mức ổn định nhất định. Tuy nhiên, hiệp hội ước tính giá sẽ chỉ có thể giảm vào vụ thu hoạch năm sau.