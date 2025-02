Cà phê thế giới cao nhất 48 năm, giá cà phê trong nước tiến sát mức đỉnh lịch sử

Giá cà phê hôm nay 13/2

Giá Robusta giao tháng 5 trên sàn London, tăng 2,8% chốt ở 5.821 USD/tấn. Trước đó, giá đã tăng lên ở 5.847 USD, mức giá cao nhất kể từ khi hợp đồng hiện tại bắt đầu giao dịch vào năm 2008.

Giá Arabica cùng kỳ hạn trên sàn New York, được coi là giá chuẩn toàn cầu, tăng 15,8 cent, tương đương 3,9% lên mức 420,2 US cent/lb, trong phiên giá có lúc đạt mức cao nhất mọi thời đại ở 429,95 US cent/lb.

Giá cà phê trên thị trường nội địa Việt Nam theo đó cũng tăng 2.000 - 2.200 đồng/kg, chạm mốc 133.000 đồng/kg.



Cụ thể, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang được các đại lý thu mua ở mức cao nhất là 133.000 đồng/kg, tăng lần lượt 2.200 đồng/kg và 2.000 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đứng ở mức 132.800 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2.200 đồng/kg lên mức 132.000 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước hiện đã tiến sát mức đỉnh lịch sử 134.200 đồng/kg đạt được vào tháng 4/2024 và đang đứng trước khả năng thiết lập đỉnh mới.

Theo ICO, giá cà phê đã tăng trong suốt tháng qua do được hỗ trợ bởi một số yếu tố sau:

Giá nội địa cao và tiếp tục tăng tại Brazil, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Từ ngày 20 đến 31/1, giá cà phê Arabica và Robusta tại Brazil lần lượt tăng 15,2% và 6,2%.

Ngày 24/1, Công ty cung ứng quốc gia Brazil (CONAB) đã cắt giảm 600.000 bao trong ước tính sản lượng cà phê niên vụ năm 2024-2025 của nước này.

Giá cà phê cũng chịu tác động bởi sự gia tăng bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu. Các chính sách thương mại quốc tế của chính quyền mới tại Mỹ có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp cà phê toàn cầu, bởi một số quốc gia sản xuất chính như Brazil, Ấn Độ và Indonesia, đang nằm trong diện xem xét.

Ngày 22/1, chuyên gia của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cho biết việc Mỹ rà soát lại môi trường thương mại có thể khiến ECB đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất. Việc cắt giảm lãi suất chuẩn của châu Âu có thể làm tăng nhu cầu, đẩy giá cà phê tăng lên.

Lượng cà phê Robusta được chứng nhận trên sàn London đã tăng 3,8% trong tháng 1, lên mức 0,76 triệu bao (loại 60 kg). Ngược lại, lượng cà phê Arabica được chứng nhận giảm 11,7%, xuống còn 0,9 triệu bao.

Tây Nguyên, vùng chuyên canh cà phê lớn nhất cả nước, tiếp tục đối mặt với biến động thời tiết. Tuy nhiên, nhờ vào sự chủ động thích ứng của nông dân, cùng với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp và chính quyền địa phương, chất lượng cà phê Việt Nam ngày càng được nâng cao.

