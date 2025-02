Thị trường cà phê sôi động, nông dân bắt đầu bán ra, lo ngại giá giảm

Giá cà phê hôm nay 10/2

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, giá Robusta và Arabica đồng loạt sụt giảm, sau khi Arabica đạt mức cao kỷ lục trong tuần.

Giá Robusta kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn London chốt ở 5.564 USD/tấn; giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York chốt ở 396,7 US cent/lb. Tính chung cả tuần, giá Robusta giảm 130 USD/tấn, còn giá Arabica tăng 25,35 US cent/lb.

Thị trường cà phê nội địa Việt Nam khá sôi động bởi nguồn cung và nhu cầu tăng cao sau một tuần nghỉ lễ kéo dài.

Nông dân tại Tây Nguyên đang bán cà phê với giá 128.000 – 129.000 đồng/kg, giảm so với ngày hôm qua, tuy nhiên tăng so với 121.500 – 122.500 đồng/kg trước khi nghỉ lễ. Tính từ đầu năm đến nay, giá cà phê nội địa Việt Nam đã tăng khoảng 8.800 – 9.200 đồng/kg.

Vụ thu hoạch cà phê trong nước đã kết thúc thành công ở nhiều địa phương. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cà phê xuất khẩu trong tháng 1/2025 đạt 140.000 tấn. Sản lượng giảm mạnh hơn 40% nhưng giá trị thu về lại tăng 5%, đạt 763 triệu USD.

Thị trường cà phê toàn cầu đang mở rộng dần cho cà phê chế biến từ Việt Nam, đặc biệt là tại EU - thị trường lớn nhất của cà phê Việt Nam. Theo thông tin từ Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương, số liệu từ Eurostat chỉ ra rằng từ năm 2015 - 2023, xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam sang EU đã có xu hướng gia tăng.

Mặc dù điều kiện thời tiết đã cải thiện tại các khu vực sản xuất chính của Brazil, nhưng sản lượng Arabica vẫn được dự báo sẽ giảm trong vụ mùa 2025/26.

Thị trường đang lo ngại nguồn cung cà phê toàn cầu thắt chặt, cùng với nguy cơ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế thương mại đối với các quốc gia Nam Mỹ – những nước sản xuất cà phê hàng đầu.

Theo Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, bất kỳ thay đổi nào trong chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng nhập khẩu từ Nam Mỹ đều sẽ tác động mạnh đến giá cà phê toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam.

Nhiều chuyên gia dự báo, giá cà phê có thể lập kỷ lục mới nếu chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng thuế quan thương mại đối với các quốc gia Nam Mỹ - những nước sản xuất cà phê hàng đầu.

Hiệp hội ngành cà phê Brazil đưa tin giá cà phê sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới, ít nhất là cho đến vụ thu hoạch năm nay, bắt đầu vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5. Nguyên nhân chính đằng sau đợt tăng giá này là các sự kiện khí hậu, tác động đến vụ thu hoạch. Mức tiêu thụ cao hơn trên toàn thế giới và sự xuất hiện của một thị trường tiêu dùng mới là Trung Quốc sẽ đóng một vai trò đáng kể.

Tác động này đối với giá cả được cho là sẽ tiếp tục trong hai hoặc ba tháng nữa. Sau đó, giá có thể sẽ chậm lại trong một thời gian, với một mức ổn định nhất định. Tuy nhiên, hiệp hội ước tính giá sẽ chỉ có thể giảm vào vụ thu hoạch năm sau.